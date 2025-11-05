นายกฯ จ่อลงบ้านหนองจาน หลัง 17 พ.ย. ยันเป็นพื้นที่ของไทยแต่ต้องคุยให้ชัด ชี้เป็นสิทธิ์อินฟลูฯ ทวงคืนตาควายแต่อย่าผิด กม.

"อนุทิน" เผย เตรียมลงพื้นที่ บ้านหนองจานหลัง 17 พ.ย.นี้ ยันเป็นของไทยแต่ต้องคุยให้ชัด บอกเป็นสิทธิ์ อินฟลูเอนเซอร์ ทวงคืนปราสาทตาควาย ขออย่าผิดกฎหมาย
วันที่ (5 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 17.15 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีแผนที่จะลงพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้วหรือไม่ว่า มีแผนที่จะเดินทางลงพื้นหลังวันที่ 17 พ.ย. ซึ่งวันนั้นที่ลงไปจะมีความคืบหน้าในหลายๆ เรื่องแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อจะจบได้เร็ว เราไม่จำเป็นจะต้องไปรอให้ทุกอย่างจบ ซึ่งจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ขอให้ได้เดินหน้าจะเดินช้าหรือเร็วก็แล้วแต่
เมื่อถามว่า กรณีประสาทตาควายทางไทยจะยืนยันอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ทุกอย่างจะต้องไปนั่งพูดคุยในคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ต่อไป ค่อยๆ ปลดไปทีละประเด็น เรามีทีมที่จะคุยในเจบีซีอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า กรณีที่อินฟลูเอนเซอร์จะไปรวมตัวกันไปทวงคืนประสาทตาควาย จะบอกอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความรักชาติ แต่ต้องอย่าให้ผิดกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับนายฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา นายอนุทิน กล่าวว่า อยู่ในข้อ 4 อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ในเมื่อพื้นบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ของไทยอยู่แล้ว ทำไมต้องเอาไปเข้าเจบีซีและคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) นายกฯ กล่าวว่า เป็นพื้นที่ของเรา แต่ก็ต้องไปคุยให้ชัดเจน เพราะเขาก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาก็ต้องคุย เรามีทีมที่มีความเชี่ยวชาญที่จะคุย มีหลักฐาน มีเทคโนโลยีที่จะพิสูจน์ ก็ปล่อยให้ทีมเจรจาในเจบีซีได้ดำเนินการ ตรงนั้น เราเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ เราบอกนโยบายชัดเจนว่าต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้เหนือสิ่งอื่นใด