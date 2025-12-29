นายกฯปธ.พิธีพระราชทานเพลิงศพ "พลทหารธนพัฒน์" ทหารกล้าสละชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน

“อนุทิน” เป็นประธาน พิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหาร "ธนพัฒน์ นันทะวงศ์" ทหารกล้าสละชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจครอบครัว
วันนี้ (29 ธ.ค. 68) เมื่อเวลา 16.40 น. น. ที่วัดเชือกนอก ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว. มหาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ทหารกล้าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะ ระหว่าง ไทย - กัมพูชา บริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68 โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม และพล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมพิธีด้วย
โดยนายอนุทิน แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจครอบครัวพลทหารธนพัฒน์ จากนั้นนายกฯ เป็นสักขีพยานในพิธีมอบธงชาติคลุมหีบศพ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเงินพระราชทาน เงินช่วยเหลือจากกองทัพบก และเงินสินไหมทดแทนจากกองทัพภาคที่ 1
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับนายกฯ เดินทักทายประชาชน ซึ่งประชาชนได้กล่าวขอบคุณนายกฯ รวมถึงขอถ่ายภาพกับนายกฯ ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมมอบผ้าขาวม้า ให้นายกรัฐมนตรี และตะโกนบอกว่า “รักนายกฯ”