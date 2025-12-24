ปักธงชาติ “จ่าเริง” บนเนิน 350 สตอรี่จุกอก ธงผืนสุดท้ายที่นอนทับไว้ก่อนพลีชีพ

ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร เผยภาพและเรื่องราวสะเทือนใจ ธงชาติไทยผืนที่ “จ่าเริง” ตั้งใจนำขึ้นไปปักบนเนิน 350 ก่อนพลีชีพ ล่าสุดสหายร่วมรบนำธงผืนดังกล่าวขึ้นปักแทน เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมทหารกล้า
วันนี้ (24 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็น หลังเปิดเผยสตอรี่ของ “จ่าเริง” หรือ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน ทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่า ธงชาติไทยที่ถูกนำขึ้นไปปักบนเนิน 350 ในขณะนี้ คือธงผืนเดียวกับที่จ่าเริงนอนทับไว้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต
ตามข้อมูลระบุว่า ธงผืนดังกล่าวเป็นธงที่จ่าเริงตั้งใจจะนำขึ้นไปปักบนเนิน 350 หลังสามารถยึดพื้นที่ได้ แต่ยังไม่ทันทำตามความตั้งใจ ก็ต้องพลีชีพเสียก่อน ต่อมาพี่น้องสหายร่วมรบจึงได้นำธงผืนนี้ขึ้นไปปักแทน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและการสืบสานเจตนารมณ์ของผู้เสียสละ ซึ่งทหารในพื้นที่ต่างเรียกขานเขาด้วยความเคารพว่า “พี่เริง”
ทั้งนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านเกิด โดยมีการขอให้ดวงวิญญาณของจ่าเริงช่วยปกป้องรักษาแผ่นดินไทย และคุ้มครองทหารทุกนายให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
เรื่องราวดังกล่าวถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ พร้อมเสียงสดุดีต่อความกล้าหาญและการเสียสละของทหารไทยผู้ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างถึงที่สุด”