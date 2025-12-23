ผู้พิพากษาสมทบศาลแพ่ง–อาญามีนบุรี ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัวสิทธิสาท–แสนรักษ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว นำโดย นายวโรดม สุจริตกุล นางรตีภรณ์ วิสุทธกุล นายพิชัย เล็กโล่ง และนางสาวปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและแสดงความเสียใจแก่ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท – นางเบญจวรรณ สิทธิสาท และ พลโทเดชดนัย - นางทิพย์วัลย์ แสนรักษ์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เนื่องในโอกาสการถึงแก่กรรมของ คุณแม่ฮง แซ่ตั้น ด้วยโรคชรา สิริอายุ ๑๐๓ ปี
ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลา ๑๐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพใน วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา