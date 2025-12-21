(คลิป)“นายกฯอนุทิน”เป็นปธ.ส่งร่าง 2 ทหารกล้าวีรบุรุษเนิน350 กลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ เผยทหารไทยยึดคืนพื้นที่ได้เกือบหมดแล้ว

สุรินทร์- “นายกฯอนุทิน” เป็นประธาน พิธีสดุดีและส่งร่าง 2 ทหารกล้า วีรบุรุษเนิน 350 พลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณเนิน 350 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ กลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ เผยตอนนี้ทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ได้เกือบหมดแล้ว หวังชีวิตของทหาร 2 นาย จะเป็นรายสุดท้ายที่จะสูญเสีย
วันนี้ ( 21 ธ.ค.68) เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองสุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีระกุล รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย เป็นประธานในพิธีสดุดีและส่งศพ จ.ส.อ. สำเริง คลังประโคน สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และ พลทหารภาณุพัฒน์ เสาร์สา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ชาว อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 2 ทหารกล้า พลีชีพปกป้องอธิปไตยจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณเนิน 350 อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา
โดยมีครอบครัวของ ทหารกล้าทั้งสองนายมาร่วมรับศพกลับภูมิลำเนา ด้วยความเศร้าโศก โดยเฉพาะแม่ของจ่าสำเริง ที่ร้องไห้กอดรูปภาพลูกชายที่จากไป ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้กำลังใจกับทั้งสองครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมรับปากจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของทหารทั้งสองนายอย่างดีต่อไป
มีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และพลตรีไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมด้วยส่วนราชการและกำลังพลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ร่วมในพิธีสดุดีและส่งร่างทหารกล้ากลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ
โดยมณฑลทหารบกที่ 25 ได้อำนวยการจัดขบวนส่งร่าง เคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ไปยังภูมิลำเนาของทหารทั้ง 2 นาย เพื่อทำพิธีทางศาสนาและรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป
นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเสร็จพิธี ว่า ตอนนี้ทหารเราสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้เกือบหมดแล้ว ชีวิตของทหารทั้ง 2 นาย คงจะเป็นรายสุดท้ายที่เราจะสูญเสีย เราก็ได้เฝ้าระวังยึดมั่น ที่จะผลักดัน ฝ่ายตรงข้ามให้ถอนกำลังออกไปอยู่ในที่ที่ตั้งของตนเอง หวังว่าคงไม่มีการปะทะรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก ประเทศไทยของเราก็ยืนยันอย่างมั่นคง เราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดข้อตกลงอนุสัญญาไดๆ ทั้งสิ้น ประเทศไทยของเราไม่เคยรุกรานข้ามอาณาเขตพื้นที่ของเขา
ในเมื่อวันนี้เราสามารถยึดครองพื้นที่ต่างๆ กับพื้นที่ที่เราถูกรุกล้ำเข้ามา ตอนนี้ก็กลับมาสู่การสถาปนาอธิปไตยสถาปนาความมั่นคงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีความชัดเจนว่านี่คือจุดยืนของประเทศไทย ถ้าจะให้หยุดปะทะกันก็หยุดยิงหยุดคุกคามรุกรานประเทศเรา ไม่ว่าในเรื่องของการคุกคามทางด้านกองกำลัง ทางด้านอาวุธหรือแม้กระทั่งล่าสุด เพื่อในเรื่องของโดรน เราก็ไม่อยากที่จะทำอะไรให้มันมากไปกว่านี้ เราไม่ต้องการทำให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายเขา
ส่วนชาวบ้านที่กังวลว่า การเจรจาจะเป็นการต่อเวลาให้ทางกัมพูชาไปสะสมอาวุธกลับมารบกับไทยอีก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องมีการดำเนินการต่างๆ ที่เรามั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้เจรจาแล้ว เรากเข้าไปยึดทุกที่ตรงไหนที่มีการคุกคามเราก็ไม่ลังเลที่เราจะใช้แสงยานุภาพของเราในการเข้าไปดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อย
ส่วนที่ว่าจีนจะมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเป็นตัวกลางเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชา
สำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาอยู่ยังศูนย์พักพิง ตอนนี้เรายังไม่ได้ให้กลับเข้าพื้นที่ เรื่องการขาดรายได้เราก็พยายามจะดูแลเขาให้เต็มที่ โอกาสสร้างรายได้ช่วงนี้อาจจะไม่เท่าช่วงปกติ ก็พยายามให้เขาลดค่าใช้จ่ายลง ดูแลเขาอย่างเต็มที่ทั้งอาหารการกิน พอสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อย เดี๋ยวทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้มีการพิจารณาเรื่องของการเยียวยา ครอบครัวผู้ที่ประสบภาวะต้องอพยพออกมาเหมือนที่เราเคยทำมาในคราวที่แล้วผ่านมา