พระราชทานเพลิงศพ “จ.ส.อ.กฤษดา หาญสุโพธิ์”ทหารกล้าพลีชีพป้องอธิปไตยจากเขมร

สกลนคร-จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ สดุดีทหารกล้า สละชีพปกป้องอธิปไตยจากเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีการอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติอย่างสมเกียรติ จ.ส.อ.กฤษดา หาญสุโพธิ์
วันนี้( 20 ธ.ค.)ที่ฌาปนสถานวัดนาม่องดงนิมิต บ.ดงนิมิต ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในพระราชานุเคราะห์ จ.ส.อ.กฤษดา หาญสุโพธิ์ ทหารสังกัด กรมทหารราบที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2568 นำศพมาตั้งบำเพ็ญการกุศลเมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา
ชาติ นับเป็นเกียรติภูมิสูงสุดของกองทัพบก และจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำ และอยู่ในหัวใจของประชาชนไทยตลอดไป.
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงมาลาพระราชทาน และประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 13 ชุด ครบทุกพระองค์มาวางหน้าศพ และยังรับอยู่ในพระราชานุเคราะห์ ยังความปลาบปลื้มแก่ญาติครอบครัวเป็นล้นพ้น
ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น ขอพระราชทานชั้นยศ เป็น พลตรี และจะได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก, เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. รวม 12,316,616 บาท อีกด้วย
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ กองทัพบกขอสดุดีแด่กำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลสิทธิ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ของครอบครัวและทายาทของทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุด ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความจงรักภักดีที่ทหารหาญทั้งสามนายได้อุทิศให้แก่ประเทศ