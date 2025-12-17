ทบ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าชายแดนไทย–กัมพูชา ปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น เชิดชูเกียรติพร้อมเงิน11ล.

กองทัพบกจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารหาญจากเหตุสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา เชิดชูเกียรติการเสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานยศเป็นร้อยตรี มอบสิทธิและเงินช่วยเหลือทายาทรวมกว่า 11 ล.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลให้กำลังพลกองทัพบก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจ ด้วยความเสียสละกองทัพบกจึงได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ทหารหาญผู้กล้า เพื่อเชิดชูเกียรติและ สดุดีการอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติอย่างสมเกียรติ
วันนี้( 17 ธ.ค.68 )ณ วัดสว่างภพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และพลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ได้เดินทางไปร่วมในพิธีของ พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.68 โดยกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานชั้นยศเป็น ร้อยตรี และจะได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. รวมประมาณ 11,084,815 บาท
ขณะที่พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดหนองตะคลอง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชเพลิงศพ และผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ พลเอก อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ไปร่วมพิธี พลทหาร กฤตฏิกร สร้อยระย้า สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากการสู้รบ บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.68 โดยกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานชั้นยศเป็น ร้อยตรี และจะได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. รวมประมาณ 11,085,170 บาท
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้
กองทัพบกขอสดุดีแด่กำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ยืนยันจะดูแลสิทธิ สวัสดิการ รวมทั้งความเป็นอยู่ของครอบครัวและทายาทของทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุด ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความจงรักภักดีที่ทหารหาญทุกท่านได้อุทิศ ให้แก่ประเทศชาติ นับเป็นเกียรติภูมิสูงสุดของกองทัพบก และจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำ ตลอดจนอยู่ในหัวใจของประชาชนไทยตลอดไป