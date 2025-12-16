xs
แม่ "จ่าดูไบ" ทหารกล้าน้ำตาคลอ เผยลูกชายโทร.หาแม่ทุกวันระหว่างรบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สกลนคร-แม่จ่าดูไบ ทหารกล้าที่พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตรายที่ 17 น้ำตาคลอ บอกทั้งรู้สึกเสียใจและเป็นเกียรติในเวลาเดียวกัน โดยทุกๆ วันลูกจะโทร.มาหาวันละหลายครั้ง

จากกรณีเมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 15 ธันวาคม 2568 จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ (จ่าดูไบ) อายุ 38 ปี ทหารกล้ารายที่ 17 กองกำลังรบพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ได้พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา จ.บุรีรัมย์


วันนี้ (16 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของ จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ (จ่าดูไบ) เลขที่ 10/4 บ้านดงนิมิต ม.7 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร สภาพความเป็นอยู่เป็นบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้ โดยได้พบกับนางละมุน หาญสุโพธิ์ อายุ 68 ปี มารดาและพาผู้สื่อข่าวเดินดูภาพของจ.ส.อ.กฤษฎาสมัยจบจากโรงเรียนนายสิบที่ติดอยู่บนฝาผนังบ้าน ซึ่งนางละมุนได้ยืนมองด้วยน้ำตาคลอเบ้า พร้อมกับกล่าวว่าเมื่อวานทราบข่าวการสูญเสียของลูกชายจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งรู้สึกเสียใจและเป็นเกียรติในเวลาเดียวกัน


ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน ในทุกๆ วันจะโทร.มาหาแม่วันละหลายครั้ง เวลาโทร.มาตนก็จะได้ยินเสียงปืนและระเบิดตลอด จ่าดูไบลูกชายตนเมื่อครั้งไปเป็นทหารเกณฑ์มีความรู้สึกอยากรับใช้ชาติต่อ จึงไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบจนติดและจบออกมารับใช้ชาติในปี 2554 เป็นคนนิสัยดีร่าเริง อีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดลาพักกลับบ้านในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ที่จะถึงนี้


ในขณะที่วันนี้มีฝ่ายปกครองอำเภอกุดบาก หน่วยงานสาธารณสุขจากโรงพยาบาลอำเภอกุดบากลงพื้นที่มาพูดคุยในเรื่องสุขภาพและให้กำลังใจ และมีหน่วยงานกรมทหารราบที่ 3 มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา และหน่วยงานทหารในพื้นที่ จ.สกลนครเข้ามาช่วยจัดเตรียมงาน เพื่อรอรับร่างของ จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ ในบ่ายวันพรุ่งนี้ 17 ธ.ค. 68 ที่วัดดงนิมิต บ.ดงนิมิต ต.นาม่อง อ.กุดบากจ.สกลนคร

