"อนุทิน" น้ำตาไหล เยี่ยมทหารบาดเจ็บขาขาด เตรียมส่งรักษาต่อที่ กทม. เผยในหลวง-พระราชินีทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกฯ ปาดน้ำตาเศร้าเยี่ยมทหารขาขาด ยันดูแลทั้ง 4 นายดีที่สุดเต็มที่ เตรียมส่งตัวรักษาต่อที่กรุงเทพฯ สั่งทำขาเทียมให้อย่างดี เผยในหลวง-พระราชินีฯ ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อเวลา 19.25 น.วันที่ 11 พ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และคณะ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ มาถึงยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย คือ
1.จ.ส.อ.เทอดศักดิ์ สมาพงษ์ ตำแหน่งสนาม ผบ.มว.ปล. ได้รับบาดเจ็บ ข้อเท้าขวาขาด
2.พลทหารวชิระ พันธะนา ตำแหน่งในสนาม พลกระสุนที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ โดนแรงอัดระเบิด
3.พลทหารอภิรักษ์ ศรีชมไชย ตำแหน่งในสนาม พลยิง M203 ได้รับบาดเจ็บ โดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่น่องขาขวา จำนวน 2 รูและ
4.พลทหารอนุชา สุจารี ตำแหน่งในสนาม พลปืนเล็ก ได้รับบาดเจ็บ ฝุ่นหรือสารเคมีจากระเบิดเข้าตา
ภายหลังจากเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา เหยียบทุ่นระเบิดขณะลาดตระเวนที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อเดินทางถึงนายกฯ ได้เดินเข้าไปยังห้องไอซียู เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ ที่พักรักษาตัวภายในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ข้อเท้าขวาขาด ซึ่งนายกฯ ได้พบกับญาติและภรรยาของ จ.ส.อ.เทอดศักดิ์ โดยนายกฯ ได้เดินเข้าไปจับไหล่ พร้อมให้กำลังใจ จ.ส.อ.เทอดศักดิ์ ก่อนสอบถามอาการบาดเจ็บ ด้วยสีหน้าเศร้า และมีน้ำตาคลอเบ้า ว่า “เจ็บหรือไม่ ไม่ต้องห่วง จะดูแลทุกอย่างอย่างดีที่สุด จัดให้อย่างดีที่สุด”
ก่อนที่นายกฯ จะเดินหันหลังแล้วยกมือเช็ดน้ำตาตัวเอง พร้อมกันนี้นายกฯ ยังสอบถามแนวทางการรักษา จากแพทย์ว่า “เทคโนโลยีสมัยนี้ขาเทียมสามารถทำให้วิ่งได้เหมือนจริง“ ก่อนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา และเข้าเยี่ยมพลทหารอีก 3 คนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยเช่นกัน
จากนั้นนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมทหาร ว่า ทหารกังวลว่าจะไม่ได้รับขาเทียมและจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตนให้คำยืนยันว่า เสียสละเพื่อบ้านเมืองขนาดนี้ รัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ น้องๆ ทั้ง 4 คนปลอดภัยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่สูญเสียขาข้างขวาด้านล่าง อย่างไรก็ตามเราต้องรักษาตรงนี้ให้เขา เพราะเป็นเรื่องสำคัญและให้ความมั่นใจว่าเขาจะได้รับราชการต่อไปตามที่เขาต้องการ ซึ่งเราก็จะส่งตัวน้องที่สูญเสียขาขวา ไปรักษาต่อที่กรุงเทพฯ เพื่อให้เขาได้รับการทำกายภาพบำบัดให้เข้ากับขาใหม่ เขาจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด รวมถึงน้องๆทั้ง 6 คนก่อนหน้านี้ ด้วยจะได้รับการดูแล และมอบขาเทียมคืนให้เขา เพราะวิทยาการสมัยนี้ สมัยที่ตนอยู่กระทรวงสาธารณสุขเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีทันสมัย อวัยวะขาเทียมพวกนี้สามารถใช้ในชีวิตจริง
เมื่อถามว่าเห็นมีบางช่วงเหมือนนายกฯมีน้ำตาคลอนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า อย่าถาม คนเราก็มีความรู้สึก ขอให้ถามเรื่องงานดีกว่า
เมื่อถามต่อว่านายกฯ รับปากเรื่องการตอบโต้กับทางกัมพูชากับญาติหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของเรา ซึ่งตนไม่ให้เขาสูญเสียอะไรโดยที่เราไม่ได้ทำการปกป้องศักดิ์ศรีของเขา
เมื่อถามย้ำว่าญาติของผู้ป่วยฝากอะไรหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ก็ได้พูดคุยกัน ทุกคนชื่นชมน้องๆ ซึ่งน้องเขาได้ทำหน้าที่ของทหารอย่างสมศักดิ์ศรี ที่ได้ปกป้องประเทศและบ้านเมืองย้ำว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุด และทหารอีก 3 นายอาการปลอดภัยดีทุกคน มีบาดแผลเย็บ เนื่องจากถูกสะเก็ดหิน สะเก็ดดินเข้าตาบ้าง แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสายตาใช้เวลาในการรักษาสักพักทุกคนก็จะกลับบ้านได้ แต่ที่สุดคือพวกเขาตั้งใจสมัครมาเป็นทหารไม่ได้ถูกเกณฑ์มาสมัครมาเป็นทหาร
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าในวันที่ 13 พ.ย.สถานการณ์อาจจะตึงเครียดอีกครั้ง นายกฯกล่าวว่า รอฟังข่าวจริงดีกว่า ต้องฝากผู้สื่อข่าว ในหลวงทรงรับคนไข้ไว้เป็นคนไข้ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ฉะนั้นเรามั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแล ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอย่างเต็มที่ และท่านได้พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญของเยี่ยมให้กับคนไข้ทั้ง 4 คนเพื่อให้กำลังใจ
เมื่อถามอีกว่า พูดเป็นภาษาบ้านได้หรือไม่ว่าทหารทั้ง 4 นายจะไม่เจ็บฟรีใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า “คนที่เจ็บกว่าคือพวกผม” พร้อมชี้มือไปที่รมว.กลาโหม ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร.