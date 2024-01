ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ในโอกาสต่าง ๆ

วันนี้ (9 ม.ค. 2567) เวลา 18.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายฉู ตงหยู (Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการดำเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทยในโอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้นเวลา 18.43 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้๑. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ๓. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน๔. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชนเวลา 18.55 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไทยซิกข์รัน (Thai Sikh Run) ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย