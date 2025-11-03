"รักลูกสุดหัวใจ!" พลังจดหมายจากแม่ในเรือนจำ จุดไฟให้ "ลูก" ลุกขึ้นสู้การถูกบูลลี่

ไวรัลชั่วข้ามคืนกับความประทับใจสุดซึ้งต่อ "น้องพีช" เพ็ญพิชา ประสงค์เจริญ เด็กหญิงที่เผชิญการถูกบูลลี่หลังต้องแยกจากแม่ที่ถูกคดียาเสพติดไปอยู่ในเรือนจำ แต่ชีวิตเปลี่ยนเมื่อเธอได้รับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือบรรจงจากแม่ถึง "ดวงใจของแม่" จดหมายเพียงไม่กี่บรรทัดจากคนที่ "รักลูกสุดหัวจัย" กลายเป็นพลังมหาศาลที่ทำให้เธอลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองจากคำพูดทำร้ายจิตใจบนเวที TEDxBangkok Youth 2025 พร้อมประโยคเด็ดที่ทำให้คนฟังปาดน้ำตาว่า "ขนาดเราไม่มีพ่อมีแม่ เรายังมีมารยาทขนาดนี้เลย" ผู้โพสต์ชื่นชมความเข้มแข็งของน้องพีชที่แม้จะยังไม่ได้อยู่กับแม่ แต่ก็ยืนหยัดได้อย่างน่าชื่นชม
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Tippimol Kiatwateeratana" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าความประทับใจต่อ "น้องพีช" เพ็ญพิชา ประสงค์เจริญ ที่ขึ้นเวที TEDxBangkok Youth 2025 พร้อมกับ "จดหมายจากแม่" ที่อยู่ในเรือนจำ ผู้โพสต์ชื่นชมความเข้มแข็งของน้องพีชที่ได้รับพลังจากความรักของแม่ แม้จะยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน และส่งกำลังใจให้น้องพีช ทั้งนี้ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ถ้าไม่เขียนถึงเด็กคนนี้ คืนนี้นอนไม่หลับแน่ๆ
เพิ่งไปฟัง ‘น้องพีช’ เพ็ญพิชา ประสงค์เจริญ มาจากเวที TEDxBangkok Youth 2025 น้องเดินขึ้นเวทีพร้อมจดหมายจากแม่ที่เขียนส่งมาให้จากเรือนจำ เขียนตัวโตๆ หน้าซองไว้ว่า “ดวงใจของแม่” และลงท้ายว่า “รักลูกสุดหัวจัย”
ความเศร้าพื้นฐานของพีช แน่นอนคือการถูกพรากแม่ไปด้วยคดียาเสพติด แล้วต้องย้ายไปอยู่กับตายาย ย้ายโรงเรียนไปอยู่ในเมือง ไม่มีเด็กคนไหนไม่เคยถูกบุลลี่ และเช่นเดียวกัน เด็กทุกคนเคยบุลลี่เพื่อน พีชเองก็ไม่รอด โดยเฉพาะที่โรงเรียนใหม่
เด็กไม่มีพ่อแม่บ้างล่ะ เด็กต่างจังหวัดบ้างล่ะ แต่เพราะอยากให้เพื่อนๆ เจ้าถิ่นยอมรับ เลยยอมทำตามคำสั่งทุกอย่าง เค้าบุลลี่มาก็เงียบ ไม่เถียง เพราะคิดว่าน่าจะทำให้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่สำเร็จ
จนวันที่พีชได้ ‘จดหมายแม่’
“ลูกสาวที่รักของแม่ ขอโทษด้วยนะคะที่เพิ่งตอบจดหมายของพีช ช่วงนี้แม่ติดเรียน และแม่ก็ได้ใบประกาศใบแรกในชีวิตเหมือนหนูเลย แม่เก่งมั้ย แม่เรียนบัญชีระยะสั้นจบแล้ว ลูกพีชจ๋า แม่ขอโทษที่ไม่ได้อยู่กับลูกในวันแม่ปีนี้
แม่ขออะไรพีชหนึ่งอย่าง ถ้าได้รับจดหมายแม่แล้ว หนูตอบจดหมายแม่ด้วย ว่าหนูอยากให้แม่ทำอะไร อยู่ที่ไหน ตอนแม่ออกจากที่นี่ไป ลูกแม่ต้องการแม่แบบไหน แม่จะทำตามทุกอย่าง แล้วที่แม่ให้หนูเขียนมาบอกแม่ แม่แค่ต้องการเอามาเตือนความจำแม่ว่า แม่มีลูกๆ ที่สำคัญที่สุด..”
ถึงไม่มีตัวตนในสายตาเพื่อน แต่สำหรับแม่ พีชใหญ่เท่าโลกทั้งใบ ‘รักสุดหัวจัย’ถูกส่งผ่านลายมือตัวบรรจง 15 บรรทัดผ่านจดหมายของแม่ทำให้พีชเรียนรู้ที่จะรักตัวเองโดยการไม่ยอมถูกบุลลี่อีกต่อไป
ประโยคเดิมอย่าง “ลูกไม่มีพ่อมีแม่” ถูกเปลี่ยนใหม่ เพราะพีชมีแม่และแม่เรียก ‘ลูกพีช‘ ทุกคำ ลูกพีชจึงตอบกลับว่า “ขนาดเราไม่มีพ่อมีแม่ เรายังมีมารยาทขนาดนี้เลย”
บทละครสมัยก่อนอาจเขียนถึงตอนนี้ไว้ว่า พีชเปลี่ยนไปแล้ว แต่สำหรับคนฟังอย่างป้าที่นั่งปาดน้ำตาป้อยๆ แบบไม่สนคนข้างๆ อยากบอกว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนไปหรอก หนูเป็นคนเดิมแต่เข้มแข็งขึ้นเพราะความรักจากคนที่รักหนูและหนูก็รัก
จนถึงตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้อยู่กับแม่ แต่น้ำเสียงหนูมันแข็งแรงมาก บางทีอาจแข็งแรงเกินเด็กผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซ้ำ
ป้าไม่ทันถ่ายรูปกับหนูหลังงาน แต่ FC (ที่แก่กว่าแม่หนูแน่ๆ ) อยากส่งกอดแน่นๆ ผ่านงานเขียนชิ้นนี้ และคุณแม่โชคดีมากที่มีหนูเป็นลูก
ขอบคุณพีชสุดหัวจัยนะลูก "