finbiz by ttb แนะเทคนิคลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ปี 2568 ช่วย SME ประหยัดภาษีได้มากขึ้น

ในทุก ๆ ปี SME ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกรมสรรพากร ซึ่งหาก SME ที่มีกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนที่มีกำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 15% หากเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป เสียภาษี 20% แต่เชื่อไหมว่า SME อาจสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อลดต้นทุนได้มากกว่าที่คิด ถ้าใช้สิทธิให้ครบ สามารถช่วยประหยัดเงิน เปลี่ยนเป็นผลกำไรได้มากขึ้น finbiz by ttb จึงขอแนะเทคนิคลดหย่อนภาษีนิติบุคคล SME ปี 2568 เพื่อประหยัดภาษีได้มากขึ้น
4 ภาษีหลักที่ SME ต้องรู้ มีอะไรบ้าง
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยื่นครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) และสิ้นปี (ภ.ง.ด. 50)
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับยอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ค่าจ้าง ค่าบริการ ต้องหักและนำส่ง
4. ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในธุรกิจ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ SME ควรต้องใช้
ก่อนยื่นภาษี ตรวจสอบสิทธิพิเศษเหล่านี้ก่อน เพราะช่วยลดภาระได้จริง สำหรับปี 2568 นี้ที่มีเพิ่มขึ้นมา คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีจากการจัดอบรม สัมมนาภายในประเทศ และการปรับปรุงโรงแรมที่พักสำหรับธุรกิจโรงแรม ดังนั้น SME ต้องอย่าลืมตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนก่อนยื่นภาษี จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย
1) การจัดอบรม สัมมนาภายในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 รายการ หากเป็นการสัมมนาภายในประเทศที่เป็นเมืองรองจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่า แต่สำหรับเมืองอื่น ๆ ที่ไม่จัดอยู่ในเมืองรอง หักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า ซึ่งระยะเวลาใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ 29 ตุลาคม ถึง 15ธันวาคม 2568 และต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
2) การปรับปรุงโรงแรมที่พัก สำหรับธุรกิจโรงแรมที่มีการปรับปรุง ต่อเติม หรือขยาย สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่า ทั้งนี้ ไม่นับการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม จะต้องเป็นการปรับปรุงต่อเติมหรือ ขยาย เท่านั้น ระยะเวลาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569
3) การวิจัยและพัฒนา (R&D) หักค่าใช้จ่ายสูงสุด 200% ซึ่งระยะเวลาค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้ตลอดปี แต่ต้องมีเอกสารยืนยันและผ่านการรับรอง
4) การฝึกอบรมพนักงาน จะหักได้มากกว่าปกติ 1.5 – 2 เท่า หากเป็นการอบรมที่ได้รับการรับรองและต้องเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากร ระยะเวลาค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้ตลอดปี
5) การลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยี หักเพิ่มตาม BOI กำหนด โดยต้องเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยี ระยะเวลาค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้ตลอดปี
6) สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ค่าใช้จ่ายลดคาร์บอนหรือใช้พลังงานทดแทน หักเพิ่มตามประกาศ ระยะเวลาค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้ตลอดปี
7) การสนับสนุน SME ด้านดิจิทัล เช่น การลงทุนในระบบ e-Tax Invoice /e-Receipt หรือการตลาดออนไลน์ ระยะเวลาค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้ตลอดปี
สำหรับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ต้องยื่นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
1. ภาษีครึ่งปี (แบบ ภ.ง.ด.51)
• ต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังสิ้นครึ่งรอบบัญชี
• เป็นการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีแรกและชำระภาษีล่วงหน้า
• แม้ไม่มีรายได้หรือขาดทุนก็ต้องยื่นแบบ ยกเว้นกรณีบริษัทตั้งใหม่ที่รอบบัญชีแรกน้อยกว่า 12 เดือน ตามมาตรา 67 ทวิ
2. ภาษีสิ้นปี (แบบ ภ.ง.ด.50)
• ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังสิ้นรอบบัญชี
• ต้องแนบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิจริง
• แม้ขาดทุนหรือไม่มีรายได้ก็ต้องยื่นแบบ
สิทธิประโยชน์ลดหย่อน ส่วนใหญ่ใช้ตอนยื่นภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด. 50) เพราะต้องรวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งปี แต่ในบางกรณี เช่น R&D หรือฝึกอบรม สามารถบันทึกในรอบครึ่งปีได้ แต่การหักเต็มสิทธิจะทำตอนยื่นสิ้นปี
สำหรับ SME ที่อยากบริหารภาษีให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการวางแผนล่วงหน้า รีบใช้สิทธิพิเศษก่อนหมดเขต เช่น จัดสัมมนาในเมืองรองให้ทันธันวาคม 2568 หรือปรับปรุงโรงแรมก่อนมีนาคม 2569 จากนั้นเตรียมงบสำหรับวิจัยและพัฒนา รวมถึงฝึกอบรมพนักงานในปีหน้า เพื่อเพิ่มสิทธิหักภาษี และหากเป็นไปได้ให้ใส่ใจในการปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลด้วยระบบ e-Tax Invoice ที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ ทำครบสามขั้นนี้ เงินที่ต้องจ่ายอาจกลายเป็นกำไรที่ต่อยอดธุรกิจได้จริง
ttb total HR solutions ตัวช่วยที่ทำให้ SME ประหยัดเวลาในการเสียภาษี
SME จะต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40 เพื่อนำส่งรัฐ ในอัตรา 3% กรณีที่มีการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน หรือค่าจ้างให้ทำสินค้า ซึ่งทีทีบีขอนำเสนอตัวช่วยที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME ประหยัดเวลา และจัดการภาษีได้แม่นยำมากขึ้น ด้วยบริการเสริม ttb e-withholding tax service บริการหักภาษีและนำส่งภาษีออนไลน์ ทีทีบี ที่มาพร้อมกับบริการการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ธนาคารทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) พร้อมการจ่ายเงินเดือนพนักงานโดยอัตโนมัติ และนำส่งภาษีในนามบริษัทให้แก่กรมสรรพากร โดยบริษัทไม่ต้องดำเนินการเอง เพียงลูกค้าจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่าน ttb total HR solutions และแจ้งความจำนงค์กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการหักภาษี เพียงเท่านี้ การบริหารภาษีก็ราบรื่นขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยโซลูชันที่ตรงใจ เข้าถึงได้ ให้มากกว่า