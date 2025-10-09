PRTR ดึงกองทุน“Lombard Asia V”ถือหุ้น 15%

"พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป " ได้รับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ Holistic Impact Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นโดยกองทุน Lombard Asia V, L.P. กองทุน Private Equity เชื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ PRTR ในการขับเคลื่อนบริษัทสู่เวที Regional Expansion เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการ HR Solutions ชั้นนำของอาเซียน ส่วนการขายหุ้น JMART ครั้งนี้ไม่กระทบต่อทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ
นางสาว ริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 89,999,900 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้แก่ Holistic Impact Pte. Ltd. (“Holistic Impact”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Lombard Asia V, L.P. (“LAV”) ซึ่งเป็นกองทุน Private Equity Fund ชั้นนำระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 และภายหลังการเปลี่ยนแปลง Holistic Impact จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ PRTR ในอันดับที่ 3 แทน JMART อย่างเป็นทางการ
“การที่ Lombard Asia เข้ามาลงทุนผ่าน Holistic Impact ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ PRTR ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ PRTR ทั้งในด้านกลยุทธ์การลงทุน (M&A) การขยายเครือข่ายพันธมิตร และการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้ทัดเทียมในระดับสากล เพื่อผลักดันให้ PRTR เติบโตต่อเนื่องจากผู้นำในไทยสู่การเป็นผู้นำระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน”
การที่ Lombard Asia ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนในภูมิภาคมายาวนานและมีเครือข่ายระดับโลก เลือกเข้ามาลงทุนใน PRTR ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ความแข็งแกร่งของธุรกิจ HR Solutions ในประเทศไทย และความน่าสนใจของตลาดแรงงานไทยในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานหรือการควบคุมกิจการของบริษัทฯ (No Change of Control) และ ไม่เข้าข่ายเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ทีมผู้บริหารชุดเดิมยังคงดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เดิม โดย PRTR และ JMART ยังคงรักษาความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมมือกันต่อไปในการใช้ศักยภาพของ PRTR ในการจัดหาและบริหารบุคลากรครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มเจมาร์ทในภาคค้าปลีก บริการ และธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบ Win–Win Partnership ของทั้งสององค์กร
PRTR ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในฐานะผู้นำด้าน Total HR Solutions อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่
• ธุรกิจจัดจ้างพนักงาน (Outsource)
• ธุรกิจบริการสรรหาพนักงาน (Recruitment)
• ธุรกิจเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล (HR Tech) ภายใต้แพลตฟอร์มบริหารบุคลากร PINNO
• ธุรกิจฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร (Integrated Learning Services) ภายใต้แบรนด์ The Blacksmith
โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศด้านทรัพยากรบุคคล (HR Ecosystem) ที่ครบวงจรและแข็งแกร่ง ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital HR Transformation ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของภูมิภาค พร้อมต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค ผ่านกลยุทธ์ Organic Growth และ Inorganic Growth
ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะเป็นดังนี้
นางสาวริศรา เจริญพานิช จำนวน 100,461,600 หุ้น คิดเป็น 16.74%
นางสาวอรฤดี เกตุทวี จำนวน 90,267,000 หุ้น คิดเป็น 15.04%
Holistic Impact Pte. Ltd. (ถือหุ้น 100% โดย Lombard Asia V, L.P.) จำนวน 89,999,900 หุ้น คิดเป็น 15.00%
นายลักษณ์ เด่นดี จำนวน 48,078,000 หุ้น คิดเป็น 8.01%
Mr. Paul David Chaundy จำนวน 29,851,588 หุ้น คิดเป็น 4.98%