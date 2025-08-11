ฮิวแมนิก้า ผนึกกำลัง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. เชื่อมองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เสริมศักยภาพบุคลากรการแพทย์ไทย

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HMC ผู้นำด้านโซลูชันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ร่วมมือกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) สถาบันการศึกษาชั้นนำซึ่งเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรในวงการสาธารณสุขไทย
นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมประสิทธิภาพและยกระดับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย โดยผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีภารกิจหลักคือการผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิด “Collaboration Forward” ผ่านการสร้างพันธมิตรกับองค์กรภายนอก เพื่อยกระดับองค์ความรู้และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่พัฒนาสามารถเข้าใจและก้าวข้ามข้อจำกัดได้อย่างตรงจุด การเสริมพันธมิตรในด้านเทคโนโลยีและขบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Tech และ HR Process) เพื่อสร้างเครื่องมือและขบวนการทำงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถก้าวข้ามความท้าทายเดิมๆ เช่น งานเอกสารที่ต้องทำด้วยมือ ทำให้ภาระงานที่มากเกินไป หรือความซับซ้อนในการบริหารจัดการ และสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่”
เพื่อต่อยอดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของบุคลากรแพทย์อย่าง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ซึ่งถือเป็นการสร้างสะพานเชื่อมองค์ความรู้สู่บุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความสำคัญระดับประเทศและมีศักยภาพในการเติบโตสูง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาวิชาการ “Embracing Digital Evolution For Effective Medical Professional Management” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี
ด้วยพันธกิจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการมุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ที่ล้ำหน้าและนำสมัยทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อมต่อการบริหารที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัต ไม่ว่าจะในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน หรือระดับโลก เพื่อให้บรรลุยังวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการที่เพื่อบ่มเพาะผู้นำแห่งอนาคตที่จะกำหนดทิศทางของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ทางคณะฯ ซึ่งตระหนักอยู่เสมอว่า นอกเหนือจากการจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติแล้ว คณะฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในวงกว้าง ในฐานะสถาบันการศึกษาหลักทางด้านบริหารธุรกิจที่มุ่งมั่นในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน การดำเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะฯ ครอบคลุมทั้งการจัดอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจให้กับบุคคลทั่วไป การร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การให้คำปรึกษาและจัดทำงานวิจัยทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งยังสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับองค์ความรู้ สร้างศักยภาพในการแข่งขันในโลกธุรกิจ ตามภารกิจของเสาหลักของคณะฯ ในด้านการมุ่งสู่ความร่วมมือ “Collaboration Forward”
วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางคณะฯ ได้จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก ซึ่งเป็นองค์กรด้านมาตรฐานวิชาชีพที่สำคัญ 2 แห่ง คือ แพทยสภา และ สัตว์แพทยสภา และองค์กรทางธุรกิจอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Total People Solution ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของภูมิภาค ซึ่งเป็นการขยายแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ทางด้านการบริหารบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์อย่างแท้จริง
โดยเหตุที่องค์กรทางด้านมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 2 แห่ง คือแพทยสภาและสัตวแพทยสภา มีหน้าที่หลักในการควบคุมมาตรฐาน จริยธรรมทางวิชาชีพที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งทางด้านเวชกรรม หรือทางด้านสัตวแพทย์ แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการวิชาชีพทั้งสอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และทางด้านสังคมตลอดจนถึงผู้บริโภค การเผชิญหน้ากับความท้าทายเชิงโครงสร้างในหลายมิติ ทั้งในการการผลิต การพัฒนา การศึกษาต่อเนื่องและการบริหารจัดการบุคลากรทางด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทั้ง “ความรู้เฉพาะทาง” ควบคู่กับ “การปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี”
สำหรับอีกองค์กรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้คือ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ด้วยการที่เป็นบริษัทแนวหน้าในภูมิภาค ด้วยการนำกลยุทธ Digital transformation of Human resource solution และ Business model innovation มาพัฒนาเป็น end-to-end platform บริการกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีความหลากหลาย
นี่จึงเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ทางคณะพาณิชญศาสตร์และการบัญชี โดย ท่านคณบดี รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ร่วมกับองค์กรทั้ง 3 แห่งมาเป็นสักขีพยานด้วยการมาร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารขององค์กรทั้งสามท่านคือ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา และคุณสุนทร ดำรงธรรม ประธานกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยง “องค์ความรู้ - เทคโนโลยี – มาตรฐานวิชาชีพ -การบริหารจัดการ” เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และนำไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจและสุขภาวะของประเทศที่ พัฒนา เท่าทัน แข่งขันได้ ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สืบต่อไป