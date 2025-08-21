โคนิเคิล Conicle สตาร์ทอัปการศึกษา พลิกโฉมแรงงานไทย 20 ล้านคน ปลดล็อกสถานประกอบการทั่วประเทศ สู่ กฎหมายใหม่

Conicle Co., Ltd. โคนิเคิล สตาร์ทอัปไทย ถือกำเนิดขึ้นมาจาก นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ (คุณปูน) Chief Executive Officer (CEO) และ นายอนพัทย์ วิมลประภาพร (คุณดิน) Chief Technology Officer (CTO) สร้างและพัฒนา Education Platform แพลตฟอร์มด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาของคนไทยและแรงงานไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า Modernize Learning การเรียนรู้ที่ทันสมัยในแบบของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งสองมุ่งหวังปูทางการศึกษารูปแบบใหม่สังคมไทยให้แข็งแกร่ง
แพลตฟอร์มเปลี่ยนการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล
นายอนพัทย์ (ดิน) เล่าว่า จุดเริ่มต้นของ Conicle เกิดขึ้นมาจากเราทั้งสองคนสนใจธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงคิดว่าน่าจะได้พัฒนาอะไรบางอย่างร่วมกัน และมองไปที่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Tech เพราะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก และเลือกที่จะพัฒนาด้านการศึกษา เพราะมองว่าด้านการศึกษามีหลายอย่างที่มันหยุดชะงักไปด้วยเทคโนโลยี และยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ในขณะที่กระแสทั่วโลกเขาพัฒนาไปแล้ว เราก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ อยากให้คนไทย แรงงานไทยทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทุกวันนี้ ทุกคนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต บนคอมพิวเตอร์ ตรงจุดนี้ เป็นจุดเริ่มต้นตั้งองค์กรเล็ก Conicle ของเราขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเรียนของคนไทยง่ายขึ้น เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น
โดยล่าสุด ได้ทำงานร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้แรงงานกว่า หัวข้อ Webinar “Conicle RE:D day: Skill Development Re:Defined – e-Learning for DSD's New Standards” เพื่อแนะนำกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการสามารถจัดฝึกอบรมพนักงานผ่านระบบ e-Learning ได้อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ครั้งนี้ กว่า 1,500 คน ทั้งออนไซน์ และออนไลน์
ทักษะด้านเทคโนโลยีแรงงานไทยอยู่ขั้นวิกฤต
ทั้งนี้ จะเห็นสถานการณ์ปัจจุบันแรงงานไทยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากข้อมูลของ KTB Research เผยว่า แรงงานไทย 40 ล้านคนทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะเร่งด่วนภายในปี 2027 ขณะที่การดำเนินงานในปัจจุบันสามารถครอบคลุมได้เพียง 7 ล้านคน หมายว่า แรงงานอีก 13 ล้านคน กำลังเผชิญความเสี่ยงสูงจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ จากการรายงาน World Economic Forum 2024 ประเทศไทยยังถูกจัดอันดับอยู่ที่ลำดับที่ 40 ของโลกในด้านความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียน เช่น มาเลเซีย (อันดับ27) เวียดนาม (อันดับ 34) อินโดนีเซีย(อันดับ36) และข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยว่า แรงงานไทย 60 %มีทักษะต่ำกว่ามาตรฐานสากล และขาดทักษะดิจิทัลสูงถึง 45%
จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอบรมออนไลน์ รับมือกฎหมายใหม่
อุไรวรรณ หันตรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการับรองสิทธิประโยชน์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการปรับปรุงกฎหมายมีผลบังคับใช้ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้สถานประกอบการที่มีพนักงาน 100 คนขึ้นไป รวมจำนวน 18,000แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมแรงงาน 6 ล้านคน จะต้องทำการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแรงงาน กฎหมายใหม่นี้ ไม่เป็นเพียงข้อบังคับ แต่เป็นโอกาสให้ทุกองค์กรได้ยกระดับศักยภาพคนและธุรกิจในเวลาเดียวกัน ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายใหม่ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการรับรองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมพัฒนาทักษะให้แรงงานในระบบ ซึ่งมีอยู่กว่า 12 ล้านคน ซึ่งการพัฒนาทักษะภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือนายจ้างต้องร่วมกันพัฒนาแรงงานในหน่วยงานองค์กรของตนเองด้วย
โดยรูปแบบการฝึกอบรมแรงงานตามกฎหมายใหม่ครั้งนี้ มีความหยืดหยุ่นให้สามารถใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (e-Learning) เพื่อช่วยลดต้นทุน และเข้าถึงได้ง่าย และสถานประกอบการเข้าใจประเภทการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และการเลือกใช้แบบฟอร์มยื่นคำขอได้อย่างถูกต้อง (ยป.1-ยป.4 รวมถึง ปก. และรง.) ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ HRและผู้ประกอบการบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสแรงงานไทย
ด้าน นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO และ Co-founder บริษัทโคนิเคิล จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดอบรม ครั้งนี้ว่า ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญ ของการยกระดับแรงงานไทย เพราะที่ผ่านมา แรงงานไทยเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ ถึง 3 ประการ 1.การปรับตัวตามเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการพัฒนาบุคลากร 2.การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์และการนำไปใช้งานได้จริง และ 3.นโยบายภาครัฐที่ได้ปรับตัวให้ทันสู่ยุคดิจิทัล กฎหมายฉบับนี้จะช่วยเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสสำหรับทุกองค์กร
อย่างไรก็ดี ครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า ความรู้และทักษะในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอในการทำงานอีกต่อไป การ Upskill และ Reskill จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วเพื่อให้มีความพร้อมในตลาดแรงงานและสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในยุคปัจจุบัน
โดยกลุ่มทักษะหลักที่เหมาะกับทุกสายอาชีพในตลาดแรงงานไทย ประกอบไปด้วย 4 ด้านได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (TECH, DATA, AI) ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (Language) ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) และด้าน Soft Skills ครอบคลุมทั้งแนวคิด การสื่อสาร และการปรับตัวอย่างคล่องแคล่ว โดย Conicle ได้พัฒนาหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มทักษะนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างครบถ้วน
อบรมออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนนายจ้าง
ด้านนายวรพล แวววรวิทย์ COO บริษัทโคนิเคิล จำกัด กล่าวถึง เบื้องหลังการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกฎหมายสำคัญนี้ ว่า ด้วยประสบการณ์ ในการให้บริการด้านการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ เรามองเห็นถึงข้อจำกัดของการอบรมรูปแบบ onsite เดิมที่เป็นตัวกำหนดกระบวนการฝึกอบรมเฉพาะการจัดกลุ่มอบรม และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ จะช่วยเพิ่มโอกาสการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของพนักงานในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และพนักงาน ช่วยให้การฝึกอบรมมีความหยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ลดต้นทุนจากการหยุดงาน และเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก และองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
สำหรับการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ e-Learning ตามกฎหมายใหม่ช่วยลดต้นทุนนายจ้างและยังได้สิทธิประโยชน์ในการนับจำนวนพนักงาน โดยประเมินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนหัวละ 1,200 บาท และช่วยยืดหยุนในเรื่องเวลา ไม่ต้องเข้าอบรมพร้อมกัน ปัจจุบัน Conicle มีบริการหลักสูตรออนไลน์ที่รองรับกฎหมายใหม่ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 125 หลักสูตร ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา และ soft skills เหมาะสำหรับทุกตำแหน่ง ทุกองค์กร และบริษัทมีแผนขยายจำนวนหลักสูตรเป็น 250 หลักสูตร และ 500 หลักสูตร ในอนาคตอันใกล้นี้ และเตรียมพัฒนาระบบการยื่นฝึกอบรมอัตโนมัติ ในการขออนุมัติหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อลดขั้นตอน และความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการด้วย
วรพล กล่าว่ว่า การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยโคนิเคิล เอง พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศด้วยการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้ง 20 ล้านคน ให้ทันยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2030 ด้วย
ทั้งนี้ HR หรือสถานประกอบการสนใจ ฝึกอบรมแบบออนไลน์ฟรี สามารถติดต่อ Line Official Account:https://lin.ee/ImpKL9tFหรือเข้าชมหลักสูตรได้ที่ https://conicle.com/verse/dsd และศึกษากฎหมายใหม่กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.dsd.go.th/ หรือรับชมวิดีโอความรู้กฎหมายใหม่และการฝึกอบรมผ่าน e-Learning ตามกฎหมายใหม่ ย้อนหลังจากงาน Conicle RE:D day ได้ที่ https://conicle.com/verse/video/41932/
