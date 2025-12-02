SCBX คว้า 10 รางวัลด้านบริหารบุคคล จาก 3 เวที ยกระดับองค์กรสู่ "Best Place to Work"

SCBX บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการคว้า 10 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 3 เวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ได้แก่ HR Asia Awards 2025, HR Excellence Awards Thailand 2025 และ TMA Excellence Awards 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นเลิศ และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการพัฒนาประสบการณ์ของพนักงานอย่างเต็มรูปแบบ
นางพัตราภรณ์ สิโรดม Chief Talent Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX เปิดเผยว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ SCBX ที่เชื่อว่าพนักงานคือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดย SCBX ได้นำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในทุกมิติของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของพนักงานในยุคปัจจุบัน”
๐ รางวัลระดับภูมิภาคจาก HR Asia Awards 2025
SCBX ได้รับการยกย่องจาก HR Asia ในฐานะหนึ่งในองค์กรชั้นนำของเอเชียที่พนักงานอยากทำงานด้วยมากที่สุด โดยได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 ซึ่งเป็นการประเมินจากประสบการณ์และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นพิเศษใน 2 ด้าน ได้แก่
HR Asia Tech Empowerment Awards 2025 รางวัลที่ยกย่องการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับประสบการณ์ของพนักงานและเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร
HR Asia Most Caring Company Awards 2025 รางวัลที่สะท้อนถึงความใส่ใจในสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน พร้อมวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออาทรและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
๐ ครองแชมป์ 6 รางวัลจาก HR Excellence Awards Thailand 2025
ด้านเวทีระดับประเทศ SCBX โชว์ความแกร่งด้วยการคว้า 6 รางวัลจาก HR Excellence Awards Thailand 2025 โดยได้รับรางวัลระดับ Gold ถึง 5 รางวัล และรางวัลระดับ Silver 1 รางวัล ได้แก่
๐ รางวัลระดับ Gold:
Employer of the Year – รางวัลสูงสุดที่ยืนยันความเป็นองค์กรนายจ้างที่ดีที่สุดแห่งปี
Excellence in AI-Powered HR Solutions – ความเป็นเลิศในการนำ AI มาใช้ในโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคล
Excellence in Diversity, Equity & Inclusion – ความโดดเด่นในการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก
Excellence in Hybrid Working – ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน
Excellence in Learning and Development – ความยอดเยี่ยมในการพัฒนาและเรียนรู้ของพนักงาน
๐ รางวัลระดับ Silver:
Excellence in HR Innovation – นวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่น
๐ สำหรับเวที TMA Excellence Awards 2025
SCBX ได้รับรางวัลในสาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไปจนถึงการสร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ยุคดิจิทัล รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCBX ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทัดเทียมระดับสากล
“SCBX มุ่งมั่นในการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน และให้พนักงานมีโอกาสเติบโตอย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการเติบโตขององค์กร เพราะเราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จขององค์กรเกิดจากความสุขและความสำเร็จของทุกคนในทีม” นางพัตราภรณ์ กล่าวเสริม