จารึกไว้ ในแผ่นดิน“จ่าฯ สำเริง - พลทหาร ภานุพัฒน์”ผู้ปกป้อง เพื่อนร่วมรบ

เสียสละ !!ปิดท้าย ชุดลาดตระเวนโจมตีสละชีพ ปกป้อง เพื่อนร่วมรบข้างหน้า อย่างกล้าหาญก่อน ทบ.ยึดเนิน350ได้
ย้อนวีรกรรม จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา พลยิงปืนกล กองร้อย อาวุธเบา.ร.23 พัน.3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละชีวิตของตนเอง เพื่อเปิดทางให้กำลังพลส่วนใหญ่ปลอดภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 10.10 น. ระหว่างที่หน่วยได้รับภารกิจเข้าโจมตีต่อที่หมาย “เนิน 350”
ฝ่ายตรงข้าม ได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนและอาวุธเล็งตรงโจมตีอย่างต่อเนื่อง
ขณะนั้น จ.ส.อ.สำเริง และ พลทหาร ภานุพัฒน์ ได้ยืนหยัด ทำหน้าที่ “ชุดยิงคุ้มครอง” ในการปักหลักต่อสู้กับ ทหารกัมพูชา ในการเป็น กองหลัง รั้งท้าย ป้องกัน เพื้อน ร่วมรบที่อยู่ข้างหน้า จนวาระสุดท้าย เพื่อให้เพื่อนร่วมรบปลอดภัย
นับได้ว่า ทั้ง 2 นาย ได้เสียชีวิตในสนามรบ อย่างสมศักดิ์ศรีของทหารกล้า
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลำเลียงร่างลงจากพื้นที่การรบ โดยใช้มาตรการระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิด และระเบิดแสวงเครื่องในบริเวณนั้น
พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 กล่าวชื่นชม ความเสียสละของทั้ง2 นาย ที่ถือเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญ สมกับคำว่า ‘ทหารอาชีพ’ ที่ยืนหยัดเพื่อแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย
และเป็นการยนยันถึงความมั่นคงของอธิปไตยไทยในพื้นที่ชายแดน หากแต่และ เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทย ที่ยังคงมีลูกหลานพร้อมยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิต