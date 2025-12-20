คุมการรบเอง! "แม่ทัพเติ่ง- ผบ.ภพ" ร่วมสั่งการเผด็จศึกเนิน 350 สดุดี "จ่าเริง-พลฯ ภานุพัฒน์" ยิงคุ้มครองเพื่อนทหารขณะเข้าตี

แม่ทัพภาค 2 เผยยึดเนิน 350 ได้แล้ว หลังประสานสั่งการร่วม ผบ.กกล.สุรนารี ยันต้องปฏิบัติการอย่างรอบคอบ รัดกุม เพราะฝ่ายกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา วางทุ่นระเบิดเต็มพื้นที่ ส่วนร่าง 2 วีรบุรุษผู้เสียสละ อยู่ในระหว่างลำเลียงลงมาในพื้นราบ ยกย่องหัวใจ 2 ทหารกล้า "จ่าเริง" แล "พลทหารภานุพัฒน์" ยอมสละชีวิตยิงเปิดทางคุ้มกันเพื่อนร่วมรบจนตัวตาย
วันนี้(20 ธ.ค.) พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การบัญชาการรบของ พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี สามารถเข้าควบคุมและสถาปนาความมั่นคงบริเวณเนิน 350 พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นผลสำเร็จ หลังการปะทะอย่างรุนแรงกับกองกำลังฝ่ายกัมพูชา
แม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า การปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิด อนุสัญญาออตตาวา โดยลอบวางทุ่นระเบิดไว้ทั่วพื้นที่ ทำให้ทุกขั้นตอนต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ เมื่อ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา ตำแหน่งพลยิงปืนกล ทั้งคู่สังกัด ร้อย.อวบ.ร.23 พัน.3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อเปิดทางให้กำลังพลส่วนใหญ่ปลอดภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 10.10 น. ระหว่างที่หน่วยได้รับภารกิจเข้าตีต่อที่หมาย เนิน 350 ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนและอาวุธเล็งตรงโจมตีอย่างต่อเนื่อง ขณะนั้น จ.ส.อ.สำเริง และ พลฯ ภานุพัฒน์ ได้ตัดสินใจยืนหยัดเป็นชุดยิงคุ้มครอง ปักหลักต่อสู้กับข้าศึกจนวาระสุดท้าย เพื่อให้เพื่อนร่วมรบปลอดภัย
ภายหลังการตรวจสอบพื้นที่พบว่า ทั้งสองนายได้เสียชีวิตในสนามรบอย่างสมศักดิ์ศรีของทหารกล้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตลงจากพื้นที่การรบ โดยใช้มาตรการระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องในบริเวณดังกล่าว
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวยกย่องว่า การเสียสละของทั้งสองนายเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญ สมกับคำว่าทหารอาชีพที่ยืนหยัดเพื่อแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย
ชัยชนะในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงของอธิปไตยไทยในพื้นที่ชายแดนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทย ที่ยังคงมีลูกหลานพร้อมยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิต
“ชื่อของพวกเขา จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพไทย และอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว