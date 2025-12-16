ทภ.2 เตือนภัย! พบดัดแปลงโดรนเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ทำงานได้หลายระบบ ขอประชาชนอย่าเข้าใกล้ซาก แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ทภ.2 พบการดัดแปลงโดรนเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ทำงานจากถูกแรงกระทบ -สั่งระเบิดจากระยะไกล-ระบบไฟฟ้าสถิต เตือนประชาชนระอย่าเช้าใกล้เมื่อพบซาก ให้แจ้งจนท.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการรายงานสถานการณ์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาค2 ช่วง 11:00 น. ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายซากโดรน และวัตถุที่ตกจากโดรนห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาด เพราะพบว่ามีการดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งจากถูกแรงกระทบ และสั่งระเบิดจากระยะไกลรวมทั้งระบบไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ จนทำให้เกิดการระเบิดหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือสายด่วนความมั่นคง 1374 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน