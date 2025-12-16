กองทัพเตือน! พบซากโดรน อย่าเข้าใกล้เด็ดขาด เสี่ยงถูกดัดแปลงเป็นระเบิด

กองทัพภาคที่ 2 ออกประกาศเตือนประชาชน หากพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายซากโดรนหรือชิ้นส่วนที่ตกจากโดรน ห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจถูกดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง เสี่ยงเกิดการระเบิดได้จากหลายปัจจัย
วันนี้ (16 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่พลเรือนไทย หากพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายซากโดรน หรือวัตถุที่ตกจากโดรน ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้โดยเด็ดขาด เนื่องจากตรวจพบว่ามีการดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ซึ่งอาจทำงานได้จากแรงกระทบ การสั่งระเบิดจากระยะไกล รวมถึงระบบไฟฟ้าสถิตในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า หากประชาชนพบเห็นวัตถุในลักษณะดังกล่าว ให้รีบออกห่างจากจุดเกิดเหตุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หรือโทรสายด่วนความมั่นคง 1374 เพื่อป้องกันอันตรายและรักษาความปลอดภัยของทุกคน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง