แม่สอดเคลื่อนย้ายต่างชาติล็อตใหญ่ จีนส่งเครื่องบินรับพลเมือง 300 รายจากเขตสแกมเมอร์เคเคปาร์ค กลับประเทศ

ตาก - ทางการจีนส่งเครื่องบิน 6 เที่ยวบิน มารับชาวจีน 300 รายที่หนีออกจากฐานสแกมเมอร์ออนไลน์ฝั่งเมียวดี หลังถูกกองกำลังเมียนมาปราบปรามและทลายเครือข่าย ขณะที่ยังมีชาวต่างชาติจำนวนมากรอการส่งตัวกลับบริเวณสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาแห่งที่ 2
วันนี้ ( 1 ธ.ค.) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยในพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตาก และตำรวจ สภ.แม่สอด ได้นำชาวจีนจำนวน 300 คน จากสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ มายังสนามบินเพื่อส่งตัวกลับประเทศ
ทางการจีนจัดเครื่องบิน จำนวน 2 ลำ เดินทางมารับเป็น เที่ยวบินละ 50 คน รวม 6 เที่ยวบิน รับชาวจีนทั้งหมดกลับประเทศต้นทางเป็นที่เรียบร้อย
ชาวจีนกลุ่มนี้คือผู้ที่หลบออกมาจากพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชาวจีน เคเคปาร์ค (KK Park) หรือที่รู้จักในชื่อ พื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ บ้านเอ่งจี่เหมี่ยง อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง หลังทหารเมียนมา ตำรวจ และหน่วยตรวจคนเข้าเมืองเมียวดีร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยง BGF เปิดปฏิบัติการปราบปรามต้นเดือนที่ผ่านมา มีการจับกุมชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก รวมถึงการ ระเบิดทำลายอาคารสำนักงานในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ยังมีชาวต่างชาติหลายสัญชาติรอการส่งตัวกลับประเทศ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 2 โดยอยู่ระหว่างการประสานงานกับสถานทูตและทางการประเทศต้นทาง เพื่อทยอยรับตัวกลับในระยะต่อไป