ทหารไทยต้องยิงปืน ค.120 ข้ามแดนเตือน! พม่ารบกะเหรี่ยงหนัก-กระสุน ค.60 ตกฝั่งไทยถึง 5 นัด

แม่สอด/เมียวดี - ทหาร ฉก.ราชมนู ต้องใช้อาวุธปืน ค.120 ยิงกระสุนควันข้ามพรมแดน หลังเมียนมารบกะเหรี่ยงดุเดือด จนกระสุนปืนค.60 ไม่ทราบฝ่ายมาตกเขตไทย 5 นัด ขณะที่ชาวต่างชาติจากแหล่งสแกมเมอร์มินละป่านเกือบ 700 คน ยังปักหลักรอริมฝั่งแม่น้ำเมย ขอหนีข้ามเข้าไทย
วันนี้(30 พ.ย.68) การสู้รบกันระหว่างกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู)กองพลที่ 6 กับฝ่ายทหารเมียนมา กองพล 22 ที่บ้านมินละป่าน อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน หมู่ที่4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ยังระอุ และรุนแรง
ทั้งสองฝ่ายมีการใช้ทั้งอาวุธหนัก และอาวุธประจำกาย ทำให้มีกระสุนปืนค.60 ล้ำมาตกในเขตไทย จำนวน 5 นัด แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย ขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ได้ใช้อาวุธปืนค.ขนาด 120 มม.ยิงกระสุนควันแจ้งเตือนไปยังฝั่งเมียนมา แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารเมียนมาพยายามจะยึดที่มั่นของฝ่ายกะเหรี่ยงที่บ้านมินละป่าน คืน มานานแรมเดือนแล้ว ไม่สามารถยึดได้ ขณะที่ทหารไทยยังตรึงกำลังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทย และดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดน
ขณะที่ชาวต่างชาติ เกือบ 700 ราย ที่ถูกฝ่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยู.ปล่อยออกมาจากตึกของกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์เขตมินละป่านยังคงทำเพิงพักรออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย เพื่อจะขอข้ามมายังเขตไทย เพราะใกล้จุดที่สู้รบกัน แต่ทางไทยยังไม่อนุญาตให้ข้ามมา และต้องการให้ไปข้ามมาทางสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 2 ที่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ตามที่ได้ตกลงกับฝ่ายเมียนมาไว้