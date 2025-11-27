สแกมเมอร์จีน-เวียดนาม-ลาว หนีออกเมียวดีปักหลักสุมไฟริมเมย ร้องขอเข้าไทยข้ามวันข้ามคืน

เมียวดี/แม่สอด – เผยต่างชาติ ทั้งจีน-เวียดนาม-ลาว หนีออกจากเมืองสแกมเมอร์ทุนจีนมินละป่าน เมียวดี ปักหลักสุมไฟแก้หนาวริมฝั่งน้ำเมย ข้ามวันข้ามคืน พยายามตะโกนขอเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติพรมแดนแม่สอด
จนถึงวันนี้(27 พ.ย.68) ริมน้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนมา เขตบ้านมินละป่าน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ห่างจากเมืองเมียวดีมาทางตอนใต้ กว่า 16 กิโลเมตร ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ยังคงมีกลุ่มชาวต่างชาติทั้งชาย-หญิง ที่ออกจากตึกสแกมเมอร์เขตเศรษฐกิจจีนบ้านมินละป่าน ปักหลักรอโอกาสที่จะหนีข้ามเข้าฝั่ง อ.แม่สอด มากถึง 695 คน
แต่ละคนต่างหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระต่างๆวางกองอยู่บนหาดทราย ซึ่งมีการตะโกน และส่งสัญญาณขอข้ามเข้าไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร และฝ่ายปกครองอ.แม่สอด เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ในฝั่งประเทศไทย และยังไม่อนุญาตให้ข้าม
ซึ่งคืนที่ผ่านมา(26-27 พ.ย.) กลุ่มสแกมเมอร์ชาวต่างชาติ ที่ปักหลักรออยู่ริมน้ำเมย ได้ก่อไฟกันหลายจุด เพื่อบรรเทาอากาศหนาวเย็น แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่ยอมให้ข้ามมา โดยขอให้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากฝ่ายประเทศเมียนมาก่อน และจะต้องมีการประสานงานกับสถานทูตจากประเทศต้นทางเพื่อให้รับตัวกลับด้วย
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า กลุ่มชาวต่างชาติที่ปักหลักรออยู่ริมน้ำเมยฝั่งบ้านมินละป่าน เมียวดี ดังกล่าวทั้งหมด 695 คน เป็นชายจำนวน 649 คน หญิง 46 คน เป็นชาวจีน จำนวน 656 คน (ชาย 649 คน และหญิง 7 คน) เวียดนามเป็นหญิงทั้งหมดจำนวน 26 คนและหญิงสาวสัญชาติลาว อีกจำนวน 13 คน