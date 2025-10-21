มทภ.3 ลั่นพร้อมยกระดับตอบโต้ หลังพม่ารบกะเหรี่ยงกระทบไทย กระสุนข้ามฝั่งโดนบ้านเรือนคนชายแดนพรุน

ตาก - แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ ให้กำลังใจชาวบ้านชายแดนตาก หลังโดนกระสุนลูกหลงจากฝั่งเมียนมาจนบ้านเรือนพรุน-ทรัพย์สินเสียหาย ลั่นพร้อมใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เพื่อไม่ให้กระทบคนไทย
วันนี้(21 ต.ค.) พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชา การกองกำลังนเรศวร เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านห้วยมหาวงค์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก หลังได้รับผลกระทบ บ้านเรือน ถูกกระสุนปืนลูกหลงจากฝั่งเมียนมา ได้รับความเสียหาย รวม 25 หลังคาเรือน
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าดูแลพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ พร้อมกับได้ให้หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ทำการประท้วงผ่าน ทีบีซี และให้แต่ละส่วนพูดคุยกับชนกลุ่มน้อย เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ไม่กระทบต่อพื้นที่ฝั่งไทยและราษฎรชาวไทย
ส่วนสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา ก็ยังมีการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มอยู่เป็นระยะ คาดว่าอีกไม่นาน กองกำลังทหารเมียนมาน่าจะควบคุมพื้นที่ได้
อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเอง ได้สั่งการให้กองกำลังนเรศวร โดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่ และตั้งจุดตรวจตรวจสกัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ตำบลมหาวัน ส่วนมาตรการตอบโต้นั้นจะดำเนินการตามกฎของกองทัพบกจากเบาไปหาหนัก แต่ทั้งนี้หากเกิดเหตุขึ้นอีก จำเป็นจะต้องตอบโต้ขั้นต่อไป ก็จะขออนุญาตผู้บัญชาการทหารบกเพื่อดำเนินการด้วย