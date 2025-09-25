น่ารันทด!ชาวเมียนมานับพันต้องทิ้งบ้านที่เคยนอน หนีตายมาอยู่ริมฝั่งเมยแทน

ตาก - เห็นแล้วน่ารันทด..พบชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงนับพัน ต้องทิ้งบ้านที่เคยอยู่ อุ้มลูกจูงหลานหนีตายจากการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับพม่า มาพักอาศัยริมฝั่งเมยตรงข้ามชายแดนไทย ทั้งให้ห่างไกลจากพื้นที่สู้รบ-พร้อมอพยพข้ามน้ำเมยทุกเมื่อ
วันนี้(25 ก.ย.) ชาวเมียนมา เชื้อสายกะเหรี่ยง จำนวนนับ 1,000 คน ต้องหนีภัยออกจากบ้านเลเก่ก่อ และหมู่บ้านใกล้เคียง อ.เมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา มาอาศัยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมย บริเวณบ้านมินละปั่น บ้านผาลู เขตชายแดนริมน้ำเมยฝั่งเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
หลังจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) กับฝ่ายทหารเมียนมา สู้รบกันหนักต่อเนื่อง บริเวณตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัย ต.แม่ตาว และบ้านแม่กุใหม่ ท่าซุง ต.แม่กุ
การสู้รบดังกล่าว บางครั้งมีกระสุนปืนเข้ามาตกในหมู่บ้านเลเก่ก่อ โดยชาวเมียนมาต้องหนีภัยอกจากบ้านเรือนตัวเอง มาอาศัยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยแทนหลายจุด เพื่อให้ไกลจากพื้นที่การสู้รบ รวมทั้งพร้อมอพยพหนีตายข้ามแดนทุกเมื่อ
ล่าสุด การสู้รบทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีการยิงอาวุธหนักไปมา บางครั้งมีการปะทะกันด้วยอาวุธปืนประจำกาย แต่จะมีการใช้อาวุธหนักมากกว่า และไม่มีการหยุดสู้รบกัน แม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม