พม่าพาสื่อดูให้เห็นกับตา! ปฏิบัติการบึ้มตึกสแกมเมอร์เคเคปาร์ก ยันเหลือแต่ซาก 101 อาคารแล้ว

เมียวดี/แม่สอด - ทหารเมียนมาพาสื่อมวลชนเมียนมาดูซากปรักหักพังเคเคปาร์กให้เห็นกับตาหลังระเบิดทำลายต่อเนื่อง ทำลายไปกว่า 101 แห่งแล้ว
หลังทหารเมียนมา ร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยงบีจีเอฟเปิดปฏิบัติการระเบิดทำลายสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สำนักงานต่างๆ ของกลุ่มสแกมเมอร์ ในพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษจีนเคเคปาร์ก บ้านเอ่งจีเหมี่ยง อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ห่างจากฝั่งแม่น้ำเมยลึกไปในฝั่งเมียนมา 500 เมตร
แต่ประชาคมโลกยังสงสัยว่าทางการเมียนมามีความจริงใจที่ทำการปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์ แก๊งอาชญากรรมออนไลน์มากน้อยแค่ไหน
และไม่มีกลุ่มไหนเชื่อว่าฝ่ายเมียนมาทำจริง รวมทั้งแหล่งสแกมเมอร์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านตรงข้าม จ.ตาก ซึ่งมีหลายแห่ง เช่น ที่ไถ้ฉาง ตรงข้าม อ.พบพระ และชเวโก๊กโก่ ตรงข้าม อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (10 พ.ย. 2568) ฝ่ายทหารเมียนมาได้วางระเบิดทำลายอาคารอีก 2 ครั้ง และมีผลกระทบต่อเขตไทยด้วย ทำให้บ้านเรือนราษฎรไทยถูกเศษเหล็ก และปูนปลิวว่อนมาลงในบ้าน และสวน
พร้อมกันนั้น ทหารเมียนมาได้นำพาสื่อมวลชนเมียนมาชมพื้นที่เคเคปาร์กเพื่อดูผลการทำลายพื้นที่สแกมเมอร์ ซึ่งพบว่า มีการทำลายอาคาร สำนักงาน ของกลุ่มสแกมเมอร์ไปกว่า 101 หลัง ส่วนใหญ่เป็นอาคาร และตึกสำนักงาน ถูกระเบิดทำลายทั้งหมด