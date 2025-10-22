ชาวจีนกระเจิงดุจผึ้งแตกรัง!หนีออกจากเคเคปาร์ค หนึ่งในศูนย์สแกมเมอร์ชายแดนเมียวดี

เมียวดี/แม่สอด – ชาวจีนทะลักดุจผึ้งแตกรังหนีออกจากเคเคปาร์ค หนึ่งในศูนย์กลางเมืองสแกมเมอร์เขตเมียวดี เมียนมา หลังทหารเมียนมารุกคืบไล่ทหารกะเหรี่ยงก่อนเข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมเดินหน้ากวาดล้างชาวต่างชาติทุกโซน ล่าสุดมีหนีข้ามฝั่งถูกทหารกองกำลังนเรศวรคุมตัวทั้งหมด 29 คน
วันนี้(22 ต.ค.) ทหารกองกำลังนเรศวร และทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ได้ควบคุมตัวชาวจีน จำนวน 29 คน ที่บริเวณท่าขนส่งสินค้า 29 บ้านแม่ใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากที่ทหารเมียนมา ร่วมกับชนกลุ่มน้อยที่เป็นพันธมิตร ออกปราบปรามจับกุมชาวต่างชาติที่ทำงาน และอาศัยอยู่ในพื้นที่เคเคปาร์ค ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์สแกมเมอร์ดังไปทั่วโลก ในพื้นที่ อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ
ซึ่งชาวจีนกลุ่มนี้ได้หนีข้ามแม่น้ำเมยมาเขตไทยก่อนที่ฝ่ายทหารเมียนมาจะจับ นอกจากนี้ยังมีชาวจีนอีกหลายร้อยคน ต่างขนสัมภาระรีบหนีออกจากพื้นที่เคเคปาร์ค จนชุลมุนไปทั่ว ส่วนใหญ่กระจายกันไปอาศัยอยู่ในจุดที่มีแต่ทหารฝ่ายกะเหรี่ยง ไม่มีทหารเมียนมาประจำการ
ทั้งนี้ทางทหารเมียนมา สู้รบกับฝ่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยู.จนสามารถขับไล่ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู.) ออกจากพื้นที่ส่วนในของเคเคปาร์คไป ได้เริ่มเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมชาวต่างชาติมาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 68 และล่าสุดในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีการควบคุมพื้นที่เคเคปาร์คจนครบทุกโซน ทำให้ชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนมากเป็นพนักงานชาวจีน และประเทศอื่นๆ แตกกระเจิงหนีเอาตัวรอด
อย่างไรก็ดียังมีพื้นที่คอลเซ็นเตอร์อื่นๆอีกจำนวนมาก เช่นที่ชะเวโก๊กโก่ ตรงข้ามบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ที่ควบคุมดูแลโดยทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ. พื้นที่ฝั่งเมียนมา ที่มีฝ่ายกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.ควบคุม ซึ่งมีชาวต่างชาติถูกทรมาน และถูกทุบตี และยังไม่ได้รับการปล่อยตัว เช่น ชาวเคนย่า เป็นต้น