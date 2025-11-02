พม่ายังบึ้ม "เคเคปาร์ค" ทลายแก๊งสแกมเมอร์ต่อเนื่อง ล่าสุดระเบิดแรงจนเพดานบ้านฝั่งไทยถล่ม

ตาก – พม่าพร้อมกะเหรี่ยงบีจีเอฟ ยังบึ้มตึกเคเคปาร์ค ทลายหนึ่งในศูนย์กลางแก๊งสแกมเมอร์ชายแดนเมียวดีต่อเนื่อง ล่าสุดระเบิดอาคารห่างชายแดนไทยแค่ 500 เมตร กระทบบ้านเรือนชาวแม่กุใหม่ท่าซุง นับสิบหลัง หนึ่งในนั้นโดนแรงระเบิดจนเพดานบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึงปีถล่มทั้งแถบ-โคมไฟร่วงกระแทกพื้นแตกกระจาย
วันนี้(2 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. ทหารเมียนมา และกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (บีจีเอฟ.) ได้วางระเบิดทำลายอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน บ้านเองจี่เหมี่ยง ด้านตรงข้ามกับบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก หรือเคเคปาร์ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแก๊งสแกมเมอร์ชายแดนเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา อีกระลอกหนึ่ง
ซึ่งนอกจากเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องข้ามพรมแดนแล้ว ยังมีเศษหิน เศษเหล็ก เศษปูน ฯลฯ ปลิวว่อนข้าวชายแดนมาโดนหลังคาบ้านเรือนชาวไทยนับ 10 หลัง หนึ่งในนั้นได้รับผลกระทบหนัก เป็นบ้านที่อยู่ห่างชายแดนจุดที่มีการระเบิดอาคารเขตเคเคปาร์ค ราว 500 กว่าเมตร แรงระเบิดทำให้เพดานบ้านถล่มลงมาเป็นแถบ-โคมไฟติดเพดานร่วงหล่นกระแทกพื้น
นายณัฐวัตร วงษ์แวว เจ้าของเลขที่ 399 หมู่ 9 ต.แม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ กล่าวว่า บ้านตนเองอยู่ติดแม่น้ำเมย ขณะที่เกิดระเบิดในฝั่งเมียนมาทุกวัน ทำให้บ้านตนเองสั่นสะเทือนทุกครั้ง ยิ่งช่วงวันที่ 8-9 และวันที่ 10 ต.ค. มีการระเบิดวันละ 3 – 4 ลูกเสียงดังมาก และในวันนี้เสียงระเบิดดังขึ้นในฝั่งเมียนมา เวลา 09.45 น.ทำให้บ้านที่สร้างขึ้นมาแค่ปีเดียวได้รับผลกระทบ เพดานพังลงมาทั้งแถบพร้อมกับหลอดไฟดาวไลท์ร่วงหล่นลงมาด้วย
“อยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจรจากับฝ่ายเมียนมาให้เปลี่ยนวิธีการจากการใช้ระเบิดทำลายอาคาร มาใช้เครื่องจักรกลแทน เพราะขณะนี้นายทุนชาวจีน ชาวต่างชาติ ได้หนีไปหมดแล้ว”
ด้านนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด ได้ส่งปลัดอำเภอ และอส. รวมทั้งหน่วยสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ดูแลสุขภาพของประชาชน และสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ยังคงอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังอยู่