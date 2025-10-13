เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญคุยมูลค่าส่งออกปี 68 คาดทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ ไร้ผลกระทบจากกรณีสหรัฐฯ-ไทย

MGR ออนไลน์ - เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทรอยัลกรุ๊ป (Royal Group) ในกัมพูชา ได้เปิดเผยว่าตัวเลขมูลค่าการส่งออกของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนก.ย. ปีนี้ และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี พร้อมระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาสหรัฐฯ และไทย
รายงานระบุว่าภายในสิ้นปี 2568 มูลค่าการส่งออกสินค้าของบริษัทที่ดำเนินกิจการภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ) ของรอยัลกรุ๊ป มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ โดยยังไม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีปัญหาทางการค้ากับสหรัฐฯ และไทยก็ตาม
ณ เดือนก.ย.ปีนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ มีมูลค่าการส่งออก 1,500 ล้านดอลลาร์ โดย 9.7% หรือ 145 ล้านดอลลาร์ เป็นการส่งออกไปยังไทยในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. ขณะที่สหรัฐฯ คิดเป็น 423 ล้านดอลลาร์ หรือ 28.4% ส่วนการส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ พุ่งแตะระดับสูงสุดในเดือนก.ย.
เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญยังระบุว่า บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ ได้จ้างงานมากกว่า 10,000 คน นับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนกับไทย ที่ส่งผลให้แรงงานชาวกัมพูชาเกือบหนึ่งล้านคนต้องเดินทางกลับประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิต 91 แห่ง และบริษัทที่ไม่ใช่การผลิตอีก 29 แห่ง จาก 15 ประเทศ และมีการจ้างงาน 55,000 คนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง.