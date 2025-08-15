ตั้ง “พงศภัค”นายกสมาคมฯผู้ผลิตสายไฟฟ้าไทย

5 ยักษ์ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟ ร่วมจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ผลิตสายไฟฟ้าไทย (Trade Association of Thai Cable Manufacturers หรือ ATCM) ชู 3 พันธกิจหลัก มุ่งส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สายเคเบิลไทย ปกป้องตลาดในประเทศจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และพัฒนาความรู้ในอุตสาหกรรมรวมถึงเสริมศักยภาพให้แก่สมาชิก
ล่าสุด สมาคมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ 2568 เลือกนายพงศภัค นครศรี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาดของบริษัท บางกอกเคเบิ้ล ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2568-2570)
นายพงศภัค กล่าวว่า พันธกิจหลักของสมาคมนับจากนี้ จะมุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้คุณภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสูงสุด ,สนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบและเข้าถึงง่ายให้แก่ผู้ใช้งาน , ร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนามาตรฐานสายไฟ แนวทางติดตั้ง และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ,ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานวิจัย การแบ่งปันองค์ความรู้ และการประสานงานข้ามอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นตัวแทนอุตฯเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรระหว่างประเทศ
นอกเหนือจากพันธกิจในประเทศแล้ว สมาคมฯจะเดินหน้าเจรจายกระดับความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตสายไฟฟ้าในประเทศอื่นในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟรายใหญ่จำนวน 5 รายในประเทศไทย ประกอบด้วย 1.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 2.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 4.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด 5.กลุ่มบริษัทพรีสเมี่ยน ประเทศไทย