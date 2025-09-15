"เตโช" กลายเป็นที่เที่ยวมากกว่าเป็นศูนย์กลางการบิน หลังประชาชนเขมรแห่เดินเที่ยวคับคั่ง

เพจเฟซบุ๊ก "Army Military Force" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมากกำลังแห่แหนกันเข้าไปเยี่ยมชม ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช อย่างคึกคัก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สวนทางกับจำนวนเที่ยวบินที่กลับเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดในบางช่วงเวลา
จากกรณี มีการเปิดใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติเตโช หนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ของกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 กันยายน มันได้ดึงดูดผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย กลายเป็นเทรนด์ฮิตบนสื่อสังคมออนไลน์
รัฐบาลกัมพูชาเผยว่าสนามบินแห่งใหม่มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์(ราว 47,600 ล้านบาท) จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราวๆ 13 ถึง 15 ล้านคนต่อปี และสินค้า 175,000 ตัน ขณะเดียวกันคาดหมายว่าจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้แตะระดับ 30 ล้านคนภายในปี 2030 และ 50 ล้านคนภายในปี 2050
ล่าสุด วันนี้ (15 ก.ย.) เพจ "Army Military Force" เผยคลิปประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมากแห่แหนเข้าไปเที่ยวในท่าอากาศยานนานาชาติเตโช กันคับคั่ง ซึ่งสวนทางกับเที่ยวบินสุดจะเงียบเหงาบางช่วงเวลาไม่มีเครื่องบินลงจอดสักลำ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"เมื่อวานนี้ที่สนามบินเตโช #วันหยุด คนเขมรคึกคักแห่พาลูกหลานเดินเที่ยวสนามบินแห่งใหม่"