เครื่องบิน T7-GTS ไพรเวตเจ็ททักษิณ ปิดไลฟ์ติดตามไม่ได้อีก หลังออกทะเลอาหรับ

เครื่องบินไพรเวตเจ็ท ทะเบียน T7-GTS ที่เคยพาทักษิณไปดูไบ ออกจากสนามบินดูไบเวิลด์เซ็นทรัล 22.16 น. ตามเวลาไทย แต่ปิดสัญญาณหลังออกจากโอมานไปยังทะเลอาหรับ
วันนี้ (8 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เครื่องบินไพรเวตเจ็ท บอมบาดิเออร์ โกลบอล 7500 (Bombardier Global 7500) ทะเบียน T7-GTS ที่เคยพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกนอกประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเวิลด์เซ็นทรัล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเวลา 19.16 น. ของเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา 15.16 น. ตามเวลาเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) หรือเวลา 22.16 น. ตามเวลาประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อเวลาประมาณ 00.39 น. ตามเวลาประเทศไทย เว็บไซต์ flightradar24.com ระบุว่า "Live flight not found" หลังเครื่องบินออกจากประเทศโอมานไปยังทะเลอาหรับ ซึ่งเท่ากับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ตารางการจัดอันดับ Most tracked flights พบว่าเที่ยวบินดังกล่าวยังหายไปอีกด้วย