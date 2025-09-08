เครื่องบินไพรเวตเจ็ททักษิณ ออกจากดูไบ ลงที่สนามบินเซเลตาร์ สิงคโปร์

เครื่องบินไพรเวตเจ็ท ทะเบียน T7-GTS ที่เคยพาทักษิณไปดูไบ ออกจากสนามบินดูไบเวิลด์เซ็นทรัล 22.16 น. ตามเวลาไทย ลงจอดที่สนามบินเซเลตาร์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเวลา 06.55 น. ตามเวลาประเทศไทย ใช้เวลารวม 8 ชั่วโมง 39 นาที
วันนี้ (8 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เครื่องบินไพรเวตเจ็ท บอมบาดิเออร์ โกลบอล 7500 (Bombardier Global 7500) ทะเบียน T7-GTS ที่เคยพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกนอกประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเวิลด์เซ็นทรัล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเวลา 19.16 น. ของเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา 15.16 น. ตามเวลาเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) หรือเวลา 22.16 น. ตามเวลาประเทศไทย
ล่าสุด ได้มาถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ เซเลตาร์ เมื่อเวลา 07.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา 23.55 น. ตามเวลาเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) หรือ 06.55 น. ตามเวลาในประเทศไทย รวมระยะเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง 39 นาที