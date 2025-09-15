เพจดังเผยภาพ! สนามบินเตโชเปิดใหม่ในกัมพูชาแต่ไร้เงาเครื่องบิน

เพจ ‘คนไทบ้าน ชาแนล’ เผยภาพเรดาร์การจราจรทางอากาศของสนามบินนานาชาติเตโช ประเทศกัมพูชา พร้อมระบุว่าไม่มีเที่ยวบินเข้าออกแม้แต่ลำเดียว ขณะที่สายการบินต่างๆ เลือกบินอ้อมประเทศกัมพูชาทั้งหมด ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
วันนี้ (15 ก.ย.) เพจ "คนไทบ้าน ชาแนล" ได้เผยแพร่ภาพการจราจรทางอากาศของสนามบินนานาชาติเตโช (Techo International Airport) พร้อมระบุข้อความว่า "สนามบินเตโชที่กัมพูชาเปิดใหม่เวลานี้ไม่มีเครื่องบินเข้าประเทศสักลำ ทุกสายการบินบินอ้อมประเทศกัมพูชาหมด"
ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติเตโช ซึ่งเป็นโครงการด้านการบินที่สำคัญ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2,600 เฮกตาร์ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลเปรกสเลง อำเภอกันดาลสตุง จังหวัดกันดาล และส่วนหนึ่งของอำเภอบาตี จังหวัดตาแก้ว เมื่อเปิดใช้งานแล้วสนามบินนานาชาติแห่งนี้จะเข้ามาแทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินหลักของเมืองหลวงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยเฟสแรกของท่าอากาศยานนานาชาติเตโชมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 13 ล้านคนต่อปี และจะขยายเพิ่มเป็น 30 ล้านคนต่อปีในเฟสสอง และ 50 ล้านคนต่อปีในเฟสสาม โครงการนี้ใช้งบลงทุนเบื้องต้นกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมที่ดิน)
อย่างไรก็ตาม หลังเปิดใช้งานช่วงแรกมีรายงานเหตุขัดข้องทางเทคนิคและเที่ยวบินยังย้ายมาไม่เต็มรูปแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขและปรับปรุงระบบเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ