ชาวเขมรแห่ชมสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ ผู้ว่าฯ วอนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเจ้าบ้านที่ดี

MGR ออนไลน์ - กูช จำเริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดกันดาล ได้เรียกร้องให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติเตโช ที่เพิ่งเปิดใหม่ รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเดินทางได้โดยสะดวก เนื่องจากนับตั้งแต่เปิดสนามบินอย่างไม่เป็นทางการ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ทำให้เกิดการจราจรติดขัด และเกิดความไม่สะดวกบนถนนใกล้เคียง
จากเหตุดังกล่าว ผู้ว่าฯ จ.กันดาล ที่ดูแลพื้นที่ที่สนามบินตั้งอยู่ ได้นำการบังคับบัญชาร่วมกันของฝ่ายบริหารจังหวัด เพื่อควบคุมการจราจร ความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่สนามบิน
“ขอให้ประชาชนทุกคนที่มาเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติเตโช รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำให้การจราจรติดขัด และไม่รบกวนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ เราทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะพลเมืองกัมพูชาที่มีเกียรติศักดิ์ศรี” ผู้ว่าฯ ระบุ
ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติเตโช ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,600 เฮกตาร์ในเขตกันดาล สตึง จ.กันดาล และบางส่วนของอ.บาตี ในจ.ตาแก้ว ถือเป็นสนามบินานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา และเป็นประตูบานสำคัญของประเทศสู่โลกภายนอก.