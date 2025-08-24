รัฐบาลทหารพม่าโทษกลุ่มติดอาวุธระเบิดสะพานรถไฟข้ามหุบเขายุคอาณานิคมพังเสียหาย

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าออกคำแถลงวันนี้ (24) ระบุว่าสะพานยุคอาณานิคมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสะพานรถไฟที่สูงที่สุดในโลกถูกระเบิดและพังเสียหายโดยกลุ่มติดอาวุธต่อต้านการรัฐประหาร
สงครามกลางเมืองได้ลุกลามไปทั่วพม่านับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรืน และกองทัพต้องต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์หลายกลุ่ม
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารกล่าวแถลงผ่านวิดีโอต่อสื่อมวลชนในวันอาทิตย์ระบุว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) และกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ได้ทิ้งระเบิดและทำลายสะพานก๊กเต๊ก (Gokteik)
สะพานก๊กเต๊กตั้งอยู่เหนือหุบเขาสูง 102 เมตร เป็นสะพานที่สูงที่สุดในพม่าและเคยเป็นสะพานรถไฟที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเปิดใช้งานในปี 2444 ในยุคอาณานิคมอังกฤษ
วิดีโอและภาพถ่ายบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นสะพานที่เชื่อมเมืองมัณฑะเลย์กับรัฐชานตอนเหนือด้วยทางรถไฟและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากพังถล่มและเสียหายบางส่วน
ด้านโฆษกของ TNLA ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และระบุว่ารัฐบาลทหารเป็นผู้ทิ้งระเบิดใส่สะพาน
“กองทัพพม่าพยายามระเบิดฐานของเราในเช้าวันนี้ด้วยโดรน พวกเขาทิ้งระเบิดใส่กองกำลังของเรา แต่ระเบิดของพวกเขาตกใส่สะพานก๊กเต๊ก” โฆษกของ TNLA กล่าว
เมืองหนองเขียวและเมืองจ๊อกเมที่อยู่ใกล้เคียงมีการสู้รบอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่าง TNLA และรัฐบาลทหาร โดยรัฐบาลทหารอ้างว่าสามารถยึดเมืองหนองเขียวกลับคืนได้ในเดือนก.ค.