เมืองสแกมเมอร์เมียวดีแตกอีกจุด! โดนเคเอ็นยูบุก ต่างชาติรวมตัวจ่อเข้าไทยอีกนับพัน

เมียวดี/แม่สอด - พบสแกมเมอร์ชาวต่างชาติรวมตัวกันกลางดึกจ่อข้ามน้ำเมยเข้าไทยอีกนับพัน..หลังทหารเคเอ็นยู.บุกยึดพื้นที่เขตอิทธิพลทหารเมียนมา กองพล 22-ดีเคบีเอ เผยห้องทำงานแก๊งหลอกลวงออนไลน์-ปล่อยคนออกแบบไร้เงื่อนไข
ชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าเป็นคนในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ กว่า 1,000 คน ได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ฝั่งบ้านมินลาปั่น อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก กลางดึกที่ผ่านมา (25 พ.ย.)
เบื้องต้นมีรายงานว่าทั้งหมดหนีออกมาจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชาวจีน ที่ได้ชื่อเป็นอีกหนึ่งเมืองสแกมเมอร์-ศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขตเมียวดี ก่อนจะพยายามข้ามมาเขตไทย แต่เนื่องจากเป็นยามวิกาล และไม่มีเรือโดยสารให้บริการในตอนกลางคืน จึงนอนกันอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย
ขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด และกองกำลังนเรศวร ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย ตชด.346 อ.แม่สอด รวมทั้งฝ่ายปกครอง ได้เฝ้าระวังตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติหนีเข้ามาเขตไทย
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ และมีการสู้รบกันระหว่างทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) กองพลที่ 6 กับฝ่ายทหารเมียนมา กองพลที่ 22 จากนั้นฝ่ายกะเหรี่ยงได้เข้าทำการยึดพื้นที่ของทหารกะเหรี่ยงดีเคบีเอ (เขตสแกมเมอร์ออนไลน์) ที่ไปช่วยเหลือทหารเมียนมารบกับฝ่ายเคเอ็นยู ทำให้ฝ่ายเคเอ็นยูปล่อยกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกลับไปทั้งหมด
โดยในระหว่างการควบคุมของฝ่ายเคเอ็นยูนั้น กลุ่มชาวจีนในพื้นที่สแกมเมอร์ไม่พอใจ และพยายามก่อเหตุประท้วงทหารเคเอ็นยูบริเวณหน้าตึก จนมีการใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ และเกิดความวุ่นวายทำให้ชาวจีนได้รับบาดเจ็บไปหลายคน
ล่าสุดทหารเคเอ็นยูได้เข้าไปเผาห้องทำงานสแกมเมอร์หลายห้องตามอาคารหลายแห่ง