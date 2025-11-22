ฉก.ราชมนูยิงเตือนกลับทันที หลังกระสุนหนักจากฝั่งพม่าตกใส่แม่สอด บ้านเรือน-รถยนต์ประชาชนเสียหาย

ฉก.ราชมนูยิงเตือนทันทีตามกฎการใช้กำลัง หลังกระสุนหนักจากฝั่งพม่าตกฝั่งไทย อ.แม่สอด บ้านเรือน-รถยนต์ประชาชนเสียหาย ยันพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนสูงสุด
วันนี้ (22 พ.ย. 68) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา จากหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร เกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี ฝั่งตรงข้ามประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ดังนี้
จากการสู้รบในฝั่งเพื่อนบ้าน เมื่อเวลา เวลา 11:00 น. ได้ตรวจพบ กระสุนอาวุธหนักไม่ทราบชนิด จำนวน 1 นัด ล้ำแดนข้ามมาตกยังฝั่งไทย บริเวณแปลงผัก บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 4 บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ นางทองคำ นวลอ้าย เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่ รถยนต์ และตัวบ้านเรือน ได้รับความเสียหายเล็กน้อย โดยจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาอธิปไตยและปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร จึงได้ดำเนินการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง (Rules of Engagement) โดยทันที ด้วยการยิงเตือนโดยใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม.จำนวน 1 นัด เมื่อเวลา 11:05 น. โดยเล็งไปยังพื้นที่โล่งระหว่างคู่ขัดแย้งในฝั่งเมียนมา เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังวิถีกระสุนไม่ให้ล้ำเข้ามายังราชอาณาจักรไทย
กองทัพบก ขอยืนยันว่า กองกำลังป้องกันชายแดนได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตย หรือสร้างความเสียหายต่อประชาชนไทย ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่