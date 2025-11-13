เปิดคลิปหลักฐานเขมรยิงก่อน คาดลั่นไกใส่คนกัมพูชาสร้างสถานการณ์ป้ายสีทหารไทย

ทหารไทยอัดคลิปเสียงปืนดังฝั่งเขมร ตรงข้ามบานหนองหญ้าแก้ว คาดลั่นไกใส่คนกัมพูชาเพื่อสร้างสถานการณ์ป้ายสีทหารไทย
จากกรณีเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชายิงปืนเล็กยาวเข้ามาฝั่งไทยประมาณ 30 นัด และฝ่ายไทยได้ยิงเตือนตอบโต้ เป็นเวลาประมาณ 10 นาที เหตุการณ์จึงสงบลง โดยฝ่ายไทยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านไพรจัน ตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 3 รายนั้น
ต่อมาในโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่ระบุว่าเป็นคลิปที่ทหารไทยบันทึกไว้ได้ ในช่วงเริ่มต้นเหตุการณ์ ก่อนที่จะมีการยิงตอบโต้ โดยในคลิปดังกล่าวมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในฝั่งกัมพูชา แล้วมีเสียงทหารไทยพูดขึ้นว่า “อ้าว ยิงกันแล้ว” และมีเสียงสั่งให้เข้าที่กำบัง
ทั้งนี้ เชื่อว่าเสียงปืนดังกล่าวเป็นการยิงปืนใส่ชาวบ้านในฝั่งตนเอง เพื่อหวังสร้างสถานการณ์และป้ายสีให้กับทหารไทย