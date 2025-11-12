เขมรยิงก่อน! ทบ.แจงฝ่ายไทยยิงเตือนตามกฎ หลังทหารกัมพูชายิงปืนเล็ก AK-47 ป่วนบ้านหนองหญ้าแก้ว

โฆษก ทบ.แจงฝ่ายไทยยิงเตือน ตามกฎการใช้กำลัง หลังทหารกัมพูชายิงเข้าฝั่งไทยบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ร่วม 10 นาที ฝ่ายไทยไร้บาดเจ็บ ด้านทภ.1 เผยเขมรยิงปืนเล็ก AK-47 เข้าใส่ก่อนประมาณ 30 นัด ฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อระงับเหตุ ขณะเพจดังจวกกัมพูชาก่อนกวนแล้วใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์
วันนี้(12 พ.ย.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่า เกิดเหตุทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายังฝั่งไทย ในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
หลังจากนั้น ฝ่ายไทยได้เข้าแนวกำบัง และได้ทำการยิงแจ้งเตือนไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามา ตามกฎการใช้กำลัง เหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลาประมาณ 10 นาทีจึงสงบลง
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รายละเอียดอื่น ๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป
ด้านกองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงว่า ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา เหตุการณ์ยิงปะทะกันในบริเวณ จต.ส.34-35 บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ เมื่อ เมื่อ 12 พ.ย. 2568 เวลา 16.10 น. ได้เกิดเหตุการใช้อาวุธปืนยิงมาจากฝั่งกัมพูชา คาดว่าเป็นอาวุธปืนเล็ก AK-47 จำนวนประมาณ 30 นัด โดย กกล.บูรพา ได้ยิงเตือนและดำเนินการโต้ตอบเหตุการณ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนสถานการณ์จะสงบลง ตรวจสอบฝ่ายไทยไม่ได้รับการสูญเสีย
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพาได้ทำการเตือนและตอบโต้ยึดตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดเพื่อระงับเหตุ ซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อปกป้องชีวิตและอธิปไตยของชาติ โดยกำลังพลได้ยิงตอบโต้ด้วยอาวุธปืนเล็กยาวไปยังทิศทางยิงของฝ่ายตรงข้ามที่กระทำต่อกำลังพลฝ่ายเรา โดยใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ ไม่ให้ถูกเป้าหมายพลเรือน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และได้ทำการหยุดตอบโต้ เมื่อภาวะคุกคามจากฝั่งตรงข้ามสิ้นสุดลงทันที
ด้านเพจ “กองทัพบก ทันกระแส โพสต์ข้อความว่า “ยืนยันไทยไม่ได้โจมตี กัมพูชายิงก่อน พื้นที่เปรยจัน กัมพูชายิงก่อน ก่อกวน ไทยตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตย
ขอประณามกัมพูชา ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์
#สันติภาพไม่มีอยู่จริง”