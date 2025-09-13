"ชูวิทย์" ชำแหละแผนลับ "ฮุนเซน" เปิดโปงเบื้องหลังสงครามชายแดน แค่เกมการเมือง

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ แฉ ฮุน เซน อดีตผู้นำกัมพูชา เปรียบเป็น "จิ้งจอกเฒ่า" ผู้บงการอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองของไทยและการปะทะชายแดนที่คร่าชีวิตทหาร กลายเป็นเพียง “ละครฉากหนึ่ง”
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เฟซบุ๊ก "ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์" ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีต ส.ส. หัวหน้าพรรครักประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสมเด็จ ฮุน เซน อดีตผู้นำกัมพูชา ระบุว่า “ฮุนเซนเล่นการเมืองไทย เคยบอกแล้วว่า “ฮุนเซน” นั้น เสมือนจิ้กจอกเฒ่า งูสารพัดพิษ
จัดการ “อุ๊งอิ้ง” ด้วยการลวงให้พูด และอัดคลิปเสียงไว้ ส.ว. นำไปร้องอย่างเร็วต่อประธานสภา ส่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน 29 สิงหาคม หลุดออกจากตำแหน่ง และได้นายกฯ คนใหม่ เรื่องนี้อยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ฮุนเซนพูดทุกประการ
ในช่วงเรื่องร้อนแรง ฮุนเซนโพสต์ขู่จะแฉทักษิณไม่เว้นแต่ละวัน เรื่องบานปลายไปถึงการปะทะชายแดน ปิดด่าน ทหาร ประชาชน ตายทั้ง 2 ฝ่าย
ทหารเขมรก็ยิงจรวดถล่ม ไทยส่งทหารประชิดชายแดน F-16 กริพเพ่น บินทิ้งระเบิด เป็นสงครามย่อยออกข่าวไปทั่วโลก หลังจากเจรจาหยุดยิง เขมรก็ออกลีลากวนทหารไทย วางกับดักระเบิดจนทหารไทยขาขาดไปหลายนาย
ต่อเนื่องมาถึงทักษิณติดคุก วันที่ 9 กันยายน เกมพลิกตามที่ฮุนเซนว่าไว้ตามโพย เปลี่ยนนายกฯ ภายใน 3 เดือน
หลังจากนั้น
- ฮุนมาเนตส่งจดหมายรักแสดงความยินดีนายกฯ คนใหม่
- ฮุนเซนหายจ้อย จากเดิมที่โพสต์เฟสบุ๊คถี่ๆ คุยจ้อรายวัน
- ชายแดนสงบลงไม่มีข่าวปะทะกัน
- ประชุมร่วม จากเดิมที่นัดประชุมบ่าย แต่มาตี 1 ตอนนี้มาตรงเวลา เขมรมีท่าทีอ่อนลง ยอมทุกอย่าง
- ฮุนเซนโพสต์เย้ยทักษิณ ตอกย้ำว่าตัวเองพูดถูกว่าประเทศไทยจะมีนายกฯ คนใหม่
จู่ๆ ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้า ชีวิตที่สูญเสียไปจากการปะทะ กลายเป็นเพียงละครฉากหนึ่ง ผมไม่ได้เป็นคนคิดมาก แต่อดคิดไม่ได้ประชาชนคนทั่วไปก็อย่าไปคิดมาก ว่ามันเป็น “แผนสมคบคิด“ ไปคิดแบบนั้น มันบาปกรรมตาย“