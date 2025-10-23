แม่สอดแทบแตก!ต่างชาติกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ KK-Park หนีข้ามเมยเพิ่มรายชั่วโมง แถมสะพัดพม่าจ่อกวาดล้างซ้ำ

ตาก – สะพัดพม่าจ่อกวาดล้างซ้ำ..ต่างชาติกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ KK-Park เขตเศรษฐกิจทุนจีนเทา หนีตายทะลักข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งเมืองเมียวดีเข้าแม่สอด ยอดเพิ่มแบบรายชั่วโมง จนท.ต้องเร่งหาพื้นที่รองรับเพิ่ม คาดยอดอาจทะลุหลักพันภายในวันนี้
วันนี้(23 ต.ค.) สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านแม่สอด ตาก-เมียวดี เมียนมา กลับมาเป็นที่สนใจไปทั่วโลกอีกครั้ง หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมา ทหารเมียนมาพร้อมอาวุธครบมือเข้าทำการกวาดล้างและค้นหากลุ่มต่อต้านพร้อมทลายกลุ่มจีนเทาและกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ ที่อยู่ภายในพื้นที่ อาณาจักรสแกมเมอร์เคเคปาร์ค ซึ่งสร้างอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ หมู่บ้านแม่กุท่าซุง หมู่ที่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
จนทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากที่ลักลอบทำงานอยู่ในแหล่งสแกมเมอร์เคเคปาร์ค แตกตื่นหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระอพยพหนีตายเหมือนผึ้งแตกรัง บ้างกระโดดลงแม่น้ำเมยว่ายน้ำแบบตามมีตามเกิดขึ้นมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สอด เฉพาะเมื่อวานเพียงชั่วโมงเดียวมีชาวต่างชาติหนีตายจาก เคเคปาร์ค ข้ามมาแม่สอดแล้วจำนวน 202 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน
แต่สถานการณ์กลับไม่นิ่ง เนื่องจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายาวมาถึงช่วงเช้ามืดของวันนี้ พบชาวต่างชาติผิวดำ ส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียและอีกหลายประเทศ หนีตายข้ามแม่น้ำเมยมาขึ้นฝั่งชายแดนไทยใกล้กับด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 1 และด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 เพิ่มกว่า 400 คน
เจ้าหน้าที่ต้องเสริมกำลังจากทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 และตำรวจ เข้ารับและควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้งหมดไปไว้ในพื้นที่แรกรับที่ทางราชการจัดแบบฉุกเฉินพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-มอบอาหารน้ำดื่มสะอาดเป็นการช่วยเหลือตามหลักสากลก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุดยอดชาวต่างชาติที่หนีตายเข้าประเทศไทยกำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะถึงหนึ่งพันคนในช่วงเย็นวันนี้ และจากการตรวจการของเจ้าหน้าที่พบกลุ่มชาวต่างชาติจำนวนมากต่างมารออยู่แนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา จนสถานการณ์อาจจะวิกฤตได้ ถ้าทหารเมียนมาเข้าไปปราบปราบแหล่งจีนเทา-กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในจุดอื่นเพิ่มเติม ซึ่งยังมีอีกจำนวนมากตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา
นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า กองทัพเมียนมาจะส่งกำลังเข้าไปตรวจค้นภายใน KK-Park อีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 ต.ค.นี้ หลังจากการตรวจค้นครั้งก่อนยังคงมีชาวจีนและต่างชาติอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ถูกจับกุมและตกค้างอยู่ จึงคาดการณ์กันว่าการอพยพข้ามแม่น้ำเมยจะมีขึ้นตลอดแนวของ จ.เมียวดี ไม่จำกัดเฉพาะฝั่งตรงกันข้าม KK-Park เท่านั้น
ซึ่งฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดต้องรีบเร่งหาสถานที่รองรับเพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่รองรับทั้ง 4 แห่งในอำเภอแม่สอดขณะนี้มียอดชาวต่างชาติมากกว่า 500 คนและใกล้เต็มแล้ว ขณะที่สถานการณ์ชาวต่างชาติจากแหล่งสแกมเมอร์อพยพข้ามแดนยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา คาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้
ส่วนการปฏิบัติทางด้านกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวและนำตัวชาวต่างชาติทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีตำรวจ สภ.แม่สอด กรมการปกครอง และสำนักงานพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก และฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการคัดแยก ซึ่งต้องใช้เวลาสอบสวน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป