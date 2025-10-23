(คลิป)เผยนาทีพม่าบุกKK-Park แตก-สแกมเมอร์จีนกระเจิง ว่ายข้ามน้ำเมยเข้าฝั่งไทยจมหายต่อหน้าต่อตา

ตาก – เผยนาทีหลังพม่าเปิดปฏิบัติการบุกคุมพื้นที่เมืองใหม่ทุนจีน KK-Park เมียวดี จนคนสารพัดสัญชาติทั้งจีน-เคนยา แตกกระเจิงออกจากศูนย์สแกมเมอร์ พบชาวจีนส่วนใหญ่เผ่นไปอยู่พื้นที่อื่นของพม่าชั่วคราว บางส่วนเสี่ยงชีวิตเกาะกล่องโฟม-ว่ายข้ามน้ำเมยเข้าไทย บางคนจมหายไปกับน้ำเชี่ยวต่อหน้าต่อตา
วันนี้(23 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ชาวจีนในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน KK-Park บ้านเองจีเมี่ยง อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ในฝั่งเมียนมา ของทหารเมียนมา ยังคงมีต่อเนื่อง โดยจับชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีน ในข้อกล่าวหาลักลอบเข้าเมือง-มั่วสุมการพนัน และเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ รวมทั้งการยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่ใช้สัญญาณจากดาวเทียม( Star Link ) และอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนมาก
การกวาดล้างครั้งนี้ มีชาวจีนหนีการจับกุมของทหารเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยมาฝั่งไทยจนถึงเช้านี้(23 ต.ค.) เพิ่มเป็นกว่า 200 คนแล้ว และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางกลุ่มไม่ยอมข้ามมาฝั่งไทย เพราะกลัวถูกจับส่งไปยังประเทศจีน จึงหนีไปอยู่ในฝั่งเมียนมาในเขตอิทธิพลของทหารกะเหรี่ยง เป็นพันๆคน
ชาวบ้าน บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงแจ้งว่า ชายชาวจีนคนหนึ่งที่หนีข้ามแม่น้ำเมยมากับเพื่อนๆ ได้จมหายไปกับแม่น้ำเมย ระหว่างที่ว่ายน้ำข้ามเขตไทย อย่างไม่คิดชีวิต พวกเขาพยายามอาศัยกล่องโฟม และภาชนะอื่นๆที่พอจะใช้ลอยตัว เพื่อว่ายน้ำข้ามมาฝั่งไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ได้ควบคุมชาวจีนทั้งหมด เพื่อนำไปสอบสวน และจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่า กลุ่มบุคคลต่างชาติ และบุคคลชาวไทย ที่ทำงานหรือใช้บริการในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน KK-Park บ้านเองจีเมี่ยง อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ในฝั่งเมียนมา จะมีการข้ามมายังฝั่งไทย หรืออาจจะหลบหนีไปยังพื้นที่ข้างเคียงในฝั่งเมียนมาอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ต้องเตรียมพื้นที่ควบคุมตัวเพิ่มเติม ในกรณีพื้นที่ควบคุมตัว ณ ตม.จ.ตาก และ ร้อย.ตชด.346 เต็ม ได้แก่ ที่ร้อย.อส.อ.แม่สอด และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามลำดับ