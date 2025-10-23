คนสารพัดสัญชาติแตกหนีออกศูนย์สแกมเมอร์ทุนจีน KK-Park เมียวดี ทะลักเข้าแม่สอดแล้ว

ตาก - รักษาราชการแทนผู้ว่าฯตาก ลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ควบคุมตัวต่างชาติหนีข้ามแม่น้ำเมยจากพื้นที่แหล่งสแกมเมอร์ทุนจีน KK-Park ฝั่งเมียนมา เข้ามายังฝั่งไทย ระลอกแรก 91 คน หลังทหารเมียนมาร่วมกับชนกลุ่มน้อย กวาดล้างขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับ พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด ผู้กำกับการ สภ.แม่สอด หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ร้อย ตชด.346 ตม.จ.ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต่างชาติ ระลอกแรกจำนวน 91 คน (เป็นชาย 81คน หญิง 10 คน) ที่หนีจากพื้นที่ KK-Park ฝั่งเมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามฯ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ม.9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนที่จะมีการลักลอบข้ามแดนจากฝั่งเมียวดีเข้าแม่สอด ตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้(23 ต.ค.) ไม่ต่ำกว่า 200 ราย
หลังทหารเมียนมาร่วมกับชนกลุ่มน้อย กวาดล้างขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติในฝั่งเมียนมา และเข้าควบคุมเคเคปาร์ค รวมทั้งสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ตัดการให้บริการอุปกรณ์สตาร์ลิงก์ (Starlink) มากกว่า 2,500 เครื่องในศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งพม่า จนทำให้ชาวต่างชาติในพื้นที่ดังกล่าวแตกหนีกันกระเจิง
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคนต่างชาติดังกล่าว ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ก่อนนำส่งไปยัง ตม.จ.ตาก และร้อย ตชด.346 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง NRM และดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่า กลุ่มบุคคลต่างชาติ และบุคคลชาวไทย ที่ทำงานหรือใช้บริการในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน KK-Park บ้านเองจีเมี่ยง อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ในฝั่งเมียนมา จะมีการข้ามมายังฝั่งไทย หรืออาจจะหลบหนีไปยังพื้นที่ข้างเคียงในฝั่งเมียนมาอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ต้องเตรียมพื้นที่ควบคุมตัวเพิ่มเติม ในกรณีพื้นที่ควบคุมตัว ณ ตม.จ.ตาก และ ร้อย.ตชด.346 เต็ม ได้แก่ ที่ร้อย.อส.อ.แม่สอด และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามลำดับ