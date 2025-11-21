บีจีเอฟ เผยปฏิบัติการทลายแก๊งสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่ระลอกใหม่ จับจีนเทาแล้ว 900 ยึดมือถือกว่า 20,000 เครื่อง

ตาก – กองกำลังกะเหรี่ยง BGF-กองทัพเมียนมา เผยผลปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์/ขบวนการสแกมเมอร์ทุนจีนชเวโก๊กโก่ระลอกใหม่ จนกิจการขนาดใหญ่ปิดตัวเงียบ ยึดมือถือแล้วกว่า 20,000 เครื่อง คุมตัวชาวจีน 900 คน เครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 3,000 เครื่อง
วันนี้(21 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอ.แม่สอด จังหวัดตากว่า ทหารเมียนมา กองพลที่ 22 ยังร่วมกับทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.ที่เป็นพันธมิตร และอส.ทางการเมียนมา เดินหน้าปราบปรามจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีน ในพื้นที่ชเวโก๊กโก่ อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านวังผา ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด และบ้านวังแก้ว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดทหารเมียนมาสามารถควบคุมชาวจีน ได้จำนวน 900 คน และยึดพื้นที่อาคารพาณิชย์ 20 แห่ง ยึดโทรศัพท์มือถือ กว่า 20,000 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 3,000 เครื่อง อย่างไรก็ตามมีรายงานฝ่ายทหารเมียนมา มีเป้าหมายควบคุมตัวชาวจีน และชาวต่างชาติหรือ กลุ่มสแกมเมอร์ อย่างต่ำ 2,000 คน ซึ่งจะดำเนินการปราบปรามต่อไป
ทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.แจ้งว่า หลังจากการปราบปรามของทหารเมียนมาในพื้นที่ชเวโก๊กโก่ ทำให้ธุรกิจ และกิจการใหญ่ๆ เช่นโรงแรมระดับ 5 ดาว ร้านอาหารขนาดใหญ่ระดับวีไอพี. ร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่ ต่างปิดกิจการลง ขณะที่เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นชาวเมียนมา เชื้อสายจีน ได้หนีออกจากพื้นที่ไปเช่าโรงแรมในเมืองเมียวดีกันจำนวนมาก ทำให้โรงแรมในตัวเมืองเมียวดีเต็มไปหมด
พันโทหน่าย หม่องโซ โฆษกกองกำลังบีจีเอฟ. กล่าวว่า บีจีเอฟ. และทหารเมียนมา กวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพ และกลุ่มบีจีเอฟ.ได้รับการร้องขอจากทางกองทัพเมียนมาในการร่วมกันทำงาน ไม่ใช่เป็นการบังคับ ส่วนของกลางที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางการเงินจากชาวโลกนั้น ทางกองทัพเมียนมา และตำรวจเมียนมาจะเป็นผู้นำไปตรวจสอบ เพื่อดำเนินคดีต่อไป