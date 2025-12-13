ทภ.2 เผยผลยึด “ซำแต-เนิน 677” เขมรทิ้งกระสุนกว่า 1 หมื่นนัด มือถือ 8 เครื่อง สมุดพก 1 เล่มบันทึกแผนวางทุ่นระเบิด เร่งขยายผล

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ถึง 11.00 น.วันที่ 13 ธ.ค.ไทยยึดซำแต-เนิน 677 ได้เรียบร้อย เก็บโทรศัพท์ทหารกัมพูชาได้ 8 เครื่อง สมุดบันทึก 1 เล่ม กระสุนปืน 11,765 นัด วิทยุสื่อสาร ลูกระเบิด จรวด RPG พร้อมอุปกรณ์อีกเพียบ ส่วนพื้นที่คณายึดได้แล้ว 3 ที่หมาย เร่งยึดปฏิบัติการส่วนที่เหลือ พื้นที่อื่นยังสู้รบประปราย อยู่ในระดับควบคุมได้
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น.ดังนี้
1. เข้ายึดที่หมายซำแต , เนิน 677 พื้นที่ช่องอานม้าได้เรียบร้อย แต่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร
2. พื้นที่คณาดำเนินการเข้ายึดได้แล้ว 3 ที่หมาย อยู่ระหว่างปฏิบัติการในส่วนที่เหลือ
3. พื้นที่ตาควาย ยังมีการรบปะทะอย่างหนัก ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป
4. สำหรับพื้นที่สำคัญอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน ยังคงมีการสู้รบประปราย สถานการณ์อยู่ในระดับควบคุมได้และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีความพยายามในการใช้อาวุธปืนใหญ่ และจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ยิงเข้ามายังฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรา
รายการยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจากการเข้ายึดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาพื้นที่ซำแต และ เนิน 677 ดังนี้
1. โทรศัพท์ 8 เครื่อง
2. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา 1 เล่ม
3. ลูกระเบิด m203 7 ลูก
4. จรวด RPG พร้อมอุปกรณ์ 50 ชุด
5. กระสุนปืน 11,765 นัด
6. วิทยุสื่อสาร 15 เครื่อง
จากการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา พบข้อมูลแผนผังการวางทุ่นระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่องในวันที่ 12 ส.ค. 68 จำนวน 11 จุด 30 ลูก และ กับระเบิดแสวงเครื่องประกอบ TNT จำนวน 2 จุด 6 ลูก นอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมวางทุ่นระเบิดในวันที่ 21 ส.ค.68 จำนวน 6 จุด แต่ยังไม่ระบุจำนวนทุ่นระเบิดเอาไว้ สำหรับโทรศัพท์ทั้ง 8 เครื่องและสมุดบันทึก 1 เล่ม ได้นำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผล
สำหรับพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด ปัจจุบันหน่วยได้ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์ และจะรายงานให้ทราบต่อไป
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะดำเนินการ ทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด