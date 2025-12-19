เตรียมสถานที่รับร่าง “พลทหารเอสโซ่”พลีชีพเพื่อชาติกลับถึงบ้านเกิดบ่ายวันนี้

อุดรธานี-หน่วยทหารร้อย 13 พัน3ร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านผือจัดเตรียมสถานที่ภายในวัดทุ่งสว่าง
ต.เขือน้ำเตรียมรับร่าง “พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน” วีรบุรุษผู้เสียสละที่จะถูกลำเลียงกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดบ่ายวันนี้
เช้าวันนี้(19ธ.ค.)ที่วัดทุ่งสว่าง บ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หน่วยทหารจากร้อย.13 พัน.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านผือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีศพของ พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน หรือ “พลทหารเอสโซ่” ทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อชาติ ซึ่งมีกำหนดเคลื่อนร่างกลับถึงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้
สำหรับขบวนเคลื่อนย้ายร่างวีรบุรุษ จะเริ่มจาก มณฑลทหารบกที่ 25 เคลื่อนมายัง มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี ก่อนจะอัญเชิญร่างมายังวัดทุ่งสว่าง บ้านเทื่อม อำเภอบ้านผือ คาดว่าจะถึงวัดในเวลาประมาณ 15.30 น. เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและตั้งบำเพ็ญกุศลตามลำดับ
กำหนดการตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 ธันวาคม และมีกำหนดประกอบ พิธีพระราชทานเพลิงศพ อย่างสมเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนทหาร และประชาชนในพื้นที่
สำหรับวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะมีการเจริญพระพุทธมนต์และริ้วขบวนตามหมายกำหนด โดยขบวนจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 15.00 น. (อาจคลาดเคลื่อนตามสภาพการจราจรและสถานการณ์)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัย และส่งดวงวิญญาณทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติ