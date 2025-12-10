ครอบครัวร่ำไห้รับร่าง" วีรบุรุษ “พลทหารวายุ” เสียชีวิต ขณะสู้รบกับทหารกัมพูชา

ครอบครับสุดเศร้า รับร่าง พลทหารวายุ ขวัญเสือ" วีรบุรุษ ชายแดนไทย-กัมพูชา เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่รักแดนดิน เพื่อทำพิธีทางศาสนา
วันนี้( 10 ธ.ค.)เมื่อเวลา 16.16 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกัน ประกอบ พิธีรับร่างทหารกล้า พลทหาร วายุ ขวัญเสือ" อายุ 21 ปี สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์ และได้เสียชีวิตลง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลพนมดงรัก ซึ่งเหล่าข้าราชการต่างยืนเรียงรับ แต่งกายด้วยชุด ข้าราชการปกติขาว เพื่อแสดงความเคารพต่อวีรชนทหารกล้า และ สดุดีในการ เสียสละ ปฎิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ อย่างสมเกียรติ
ซึ่งร่างของพลทหาร วายุฯ ถูกเคลื่อนร่าง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ จากจังหวัดสุรินทร์ ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 15.00 น และ นำขึ้นรถทหาร มาถึงวัดเวลา 16.16 น. โดยขบวนรถกองการทหารในการเคลื่อนย้ายศพ เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีนายประสิทธิ์ ขวัญเสือ อายุ 51 ปี พ่อ นางสาวยุพิน ทับทอง อายุ 43 ปี ถือสถานทูตอัญเชิญ และภาพถ่ายเดินนำหน้าร่างอันไร้วิญญาณของพลทหารวายุฯ เดินเคลื่อนสู่ศาลาการสถานที่ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลตามพิธีการทางศาสนา
โดย ร่างของทหารกล้าพลทหารวายุ จะมีกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 คืน และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 16.16 น. ณ วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี