เผาหลอกเสร็จ-คืนนี้ กู้ภัยเตรียมนำร่าง “นัทปง”เข้ากรุงส่งพิสูจน์ปมดับปริศนา

อายัดร่างณัฐวุฒิ ปงลังกา "นัท" ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังพบไซยาไนด์ในร่างกาย ญาติจัดพิธีวันสุดท้ายก่อนส่งเดินทางคืนนี้ 2 ทุ่ม
วันนี้ (6 ธ.ค.) ที่ศาลาวัดริมกก หมู่ 4 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย บรรดาญาติและชาวบ้านรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลไปถึงนายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปีหรือนัท หรือที่ญาติเรียกกันว่ากุ้ง นักข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ผ่านมา โดยได้เคลื่อนร่างของนายณัฐวุฒิออกมาไว้ด้านนอกศาลาตั้งแต่เย็นวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมาและช่วงกลางคืนมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนสุดท้าย ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อแม่และญาติๆ รวมทั้งผู้บริหารและทีมงานจากช่อง 8 ที่ต่างเดินทางไปร่วมไว้อาลัยหลายคน
อย่างไรก็ตามหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างของนายณัฐวุฒิว่าพบสารไซยาไนด์ ในกระแสเลือดและกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทำให้พนักงานสอบสวนสถานที่เกิดเหตุได้ประสานไปยังทางญาติเพื่อขออายัดศพเพื่อนำไปตรวจหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง ซึ่งญาติได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และทีมข่าวช่อง 8 ได้ช่วยประสานงานกับทีม "บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์"แต่เนื่องจากติดภารกิจอื่นทำให้มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย รับจะช่วยนำร่างของนายณัฐวุฒิไป่ส่งยังปลายทางตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งแล้ว
ส่วนญาติยังคงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาตามกำหนดการเดิม โดยช่วงเช้ามีการสวดมาติกาและพิธีตัดกรรม ช่วงประมาณ 13.00 น.เคลื่อนศพออกจากวัดริมกกไปยังฌาปนสถานบ้านริมกกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ในช่วงสุดท้ายเป็นพิธีเผาหลอกและมอบร่างให้เจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย นำเดินทางออกจาก จ.เชียงราย ในเวลาประมาณ 20.00 น.ต่อไป.