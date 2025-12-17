xs
พลีชีพรายที่ 21 “พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน” ถูกสะเก็ดระเบิดด้านหลัง เสียชีวิตอย่างกล้าหาญขณะปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ “วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี” โพสต์สดุดีทหารกล้า พลีชีพรายที่ 21 “พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน” สังกัด ร.13 พัน 3 ลูกหลานชาว จ.อุดรธานี หลังได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุน ค. ใส่ด้านหลัง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเสียชีวิต

วันนี้ (17 ธ.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก “วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี” โพสต์ข้อความระบุว่า สดุดีทหารกล้า พลีชีพรายที่ 21 พลทหารวสันต์  ขานหัวโทน (เอสโซ่​)​ สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (ร.13 พัน 3) ลูกหลานชาวตำบลบ้านเทื่อม  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกระสุน ค. ตกถูกสะเก็ดระเบิดใส่ด้านหลัง โดยได้นำตัวกำลังพลส่งรักษาตัวที่ รพ.สต.ตาแท่น อ.กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

🪖🇹🇭 สดุดีทหารกล้า พลีชีพรายที่ 21 พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน (เอสโซ่​)​ สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (ร.13 พัน 3)...โพสต์โดย วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2025


