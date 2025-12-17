พลีชีพรายที่ 21 “พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน” ถูกสะเก็ดระเบิดด้านหลัง เสียชีวิตอย่างกล้าหาญขณะปฏิบัติหน้าที่

เพจ “วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี” โพสต์สดุดีทหารกล้า พลีชีพรายที่ 21 “พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน” สังกัด ร.13 พัน 3 ลูกหลานชาว จ.อุดรธานี หลังได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุน ค. ใส่ด้านหลัง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเสียชีวิต
วันนี้ (17 ธ.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก “วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี” โพสต์ข้อความระบุว่า สดุดีทหารกล้า พลีชีพรายที่ 21 พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน (เอสโซ่) สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (ร.13 พัน 3) ลูกหลานชาวตำบลบ้านเทื่อม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกระสุน ค. ตกถูกสะเก็ดระเบิดใส่ด้านหลัง โดยได้นำตัวกำลังพลส่งรักษาตัวที่ รพ.สต.ตาแท่น อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
🪖🇹🇭 สดุดีทหารกล้า พลีชีพรายที่ 21 พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน (เอสโซ่) สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (ร.13 พัน 3)...โพสต์โดย วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2025